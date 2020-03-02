Общество

BFM.ruBFM.ruТорговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков. Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах.
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с чего всё началось

«Красный куб» закрывает точки

Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.
Коммерсантъвчера в 17:52

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СМИ сообщили о закрытии магазинов подарков «Красный куб»

РИА Новости04:09

СМИ сообщили о решении «Красного куба» закрыть магазины

РБК03:46

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Ведомостивчера в 20:33

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Интерфакс02:59

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Газета.Ru00:22

Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется

Lenta.ru03:11

«Красный куб» закрывает точки

Коммерсантъвчера в 17:52
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