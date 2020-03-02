Общество
BFM.ruТорговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков. Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах.
Читать в источнике
Оценить165
с чего всё началось
Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.Коммерсантъвчера в 17:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7092 источника, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Происшествия
Замруководителя управления Россельхознадзора арестован в Иркутске
Октябрьский районный суд Иркутска заключил под стражу на два месяца Владимира Журавлева, замруководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, по обвинению во взяточничестве.
Шоу-бизнес
«Новое» лицо Наташи Королевой взбесило поклонников
На последних снимках, опубликованных в Instagram, Наташу Королеву перестали узнавать поклонники.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Политика
Эрдоган надеется на перемирие в Идлибе после переговоров с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что ему на встрече с президентом России Владимиром Путиным удастся договориться о перемирии в сирийском Идлибе.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Биатлон
МОК представил суду документы с поддельными подписями Родченкова
Международный олимпийский комитет (МОК) представил документы с поддельными подписями на слушании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.
Происшествия
Бывший замминистра обороны СССР Шуралев погиб в ДТП
Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев погиб в результате ДТП возле дома.
Технологии
Последнее февральское обновление Windows 10 приносит новые проблемы: «фризы», BSOD и уменьшение скорости работы
Пользователи Windows 10 сообщают, что обновление, выпущенное в последнюю неделю февраля, вызывает проблемы.
Культура
Мадонна упала во время своего выступления в Париже
Мадонна упала во время своего выступления в Париже. Как пишет Daily Mail, подняться 61-летней американской певице помогла танцовщица.
Культура
Артист КВН Макаров стал ведущим нового шоу «Маска» на НТВ
Общество
Длинные выходные и короткая рабочая неделя ожидают россиян в марте
В ведомстве добавили, что вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Экономика
В России хотят ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
На рассмотрение в Госдуму внесён законопроект о налоговом вычете при покупке автомобиля отечественного производства.
Биатлон
Гонки Кубка мира по биатлону пройдут без зрителей из-за коронавируса
Совет безопасности Чехии принял решение о проведении этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место без зрителей.
Хоккей
«Авангард» подал запрос в КХЛ на инцидент с Бурмистровым
После первого матча серии первого раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым» (5:2), омский клуб подал запрос в дисциплинарный комитет КХЛ в связи с поведением нападающего уфимской команды Александра Бурмистрова.
Происшествия
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях
Мужчина и ребенок погибли на фестивале "Внедорожная Масленица" в Электроуглях, сообщило агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Происшествия
Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина не является россиянкой
Женщина, самовольно покинувшая инфекционную больницу в Севастополе, где проходила карантин на коронавирусную инфекцию, не является гражданкой Российской Федерации, сообщил РИА Новости вице-губернатор города Александр Кулагин.
Происшествия
В Краснодаре завели дело о массовом отравлении детей блинами
Политика
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Бывший мэр города Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич заявил, что выходит из гонки за выдвижение на президентских выборах в США от Демократической партии.
Футбол
Сестра Мхитаряна допустила переход футболиста в «Зенит»
Моника Мхитарян, сестра полузащитника «Ромы» Генриха Мхитаряна, прокомментировала слухи о возможном трансфере игрока в питерский «Зенит».
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
В Минпросвещения назвали минимальную стоимость обеда младшеклассников
Вопрос о стоимости одного горячего обеда для школьника задала первый зампред комитета Ольга Окунева.
Армия и оружие
Ответ «Белым каскам»: Шульгин пообещал наказать виновных в инсценировке химатак в Сирии
Россия не оставит без ответа провокации «Белых касок» на территории Сирии, и все виновные в инсценировке химатак, бомбардировках республики должны понести наказание.
Происшествия
26 россиян госпитализированы в Петербурге с подозрением на коронавирус
В инфекционной больнице имени Боткина в Санкт-Петербурге на 2 марта находится 26 пациентов с подозрением на коронавирус.
Политика
Эрдоган: Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается закрывать границы с Евросоюзом для сирийских беженцев.