Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.

с чего всё началось

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков. Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах.

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