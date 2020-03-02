Общество

BFM.ruBFM.ruТорговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков. Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах.
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с чего всё началось

«Красный куб» закрывает точки

Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.
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Ведомостивчера в 20:33

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Коммерсантъвчера в 17:52
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В Госдуме одобрили пересчет тарифов ЖКХ из-за теплой зимы

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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

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Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
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СК заинтересовался бараками для орловских сирот

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Песков не подтвердил намерение Путина возглавить список ЕР на выборах

Каких-либо решений об участии президента РФ Владимира Путина в парламентских выборах 2021 года не принималось.
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СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

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Общество

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Медицина С 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства для нуждающихся в них пациентов по решению специальной медицинской комиссии.
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