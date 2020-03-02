Общество
BFM.ruТорговая сеть «Красный куб» закрывает свои магазины
«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков. Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах.
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с чего всё началось
Некогда крупнейшая в России сеть магазинов подарков «Красный куб», которая насчитывала около 200 точек, покидает рынок. Компания уведомила о закрытии своих партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков.Коммерсантъвчера в 17:52
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Общество
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Шоу-бизнес
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Политика
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Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
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СК заинтересовался бараками для орловских сирот
Следственный комитет по Орловской области инициировал производство доследственной проверки по факту предоставления в Троснянском районе Орловской области детям-сиротам некачественного жилья.
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Политика
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Медицина С 1 марта в Россию разрешат ввозить незарегистрированные лекарства для нуждающихся в них пациентов по решению специальной медицинской комиссии.
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