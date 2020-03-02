По подсчетам заместителя директора департамента торговой недвижимости Colliers International Бориса Мацы, «Красный куб» был крупнейшей розничной сетью магазинов подарков в России, которая в 2007 году насчитывала 200 точек. Сегодня, по собственным данным, у «Красного куба» 16 магазинов.

с чего всё началось

«Красный куб» имел около 200 точек и был одной из крупнейших в России сетей магазинов подарков. Один из консультантов на рынке недвижимости также подтвердил информацию о том, что сеть закрывается, компания освобождает помещения в Москве и регионах.

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