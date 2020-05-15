По имеющейся информации, участниками митинга являются продавцы, арендующие торговые площади на рынке. Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.

Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

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