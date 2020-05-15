Происшествия

Газета.RuГазета.RuТорговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды

По имеющейся информации, участниками митинга являются продавцы, арендующие торговые площади на рынке. Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
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Появилось видео протестов на рынке «Фуд Сити» в Москве

РБК11:51

Сход мигрантов у «Фуд Сити» пресекли полиция Москвы и Росгвардия

Вести.Ru11:20

После массового схода мигрантов «Фуд Сити» заявил о провокации

Телеканал 360°11:56

МВД: Собравшиеся у «Фуд Сити» на Калужском шоссе разошлись после вмешательства полиции

Агентство Москва11:39

Полиция убедила разойтись мигрантов, собравшихся около рынка «Фуд Сити»

РИА Новости11:29

Рынок «Фуд сити» опроверг информацию о повышении стоимости аренды

ТАСС11:34

Что такое «Фуд Сити»

Коммерсантъ12:10
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
429
Происшествия

В Петербурге арестовали фигуранта дела о мошенничестве в «Ленэнерго»

Ленинский районный суд заключил под стражу заместителя главного инженера компании "Ленэнергоспецремонт" ("дочка" Ленэнерго) Ивана Карповича, подозреваемого в мошенничестве по делу о прокладке кабельных линий к "Газпром-Арене", сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
РИА Новости 07:52
4
Общество

Регионы не торопятся выходить из карантина

Почти четверть субъектов Федерации (21 регион) практически никак не ослабили карантинные меры после того, как в понедельник президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая «режима нерабочих дней» и начале поэтапного выхода из режима ограничений, введенного для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
Ведомости вчера в 17:00
2
Наука

Ради выживания в зимней Арктике куропатки пожертвовали иммунитетом

Международная группа ученых обнаружила, что в зимнее время тундровые куропатки с полярного архипелага Шпицберген на борьбу с инфекциями тратят меньше энергии, чем весной.
Rusargument 10:38
Общество

Собянин наметил сроки второго этапа снятия ограничений в Москве

Накануне Собянин отметил, что столичные власти пока не собираются разрешать работу парикмахерских и салонов красоты из-за сохраняющейся опасности распространения коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».
Известия 02:52
738
Общество

Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови

Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
861
Общество

Приморские дальнобойщики устроили забастовку на границе с Китаем

Российские водители фур встали в длинную очередь на границе с КНР в Приморье и начали бастовать из-за отказа китайских властей пропускать автомобили.
Evo-rus.com вчера в 13:48
71
Общество

В этом году некоторые вузы отказались от государственных экзаменов

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 некоторые российские вузы решили отказаться в этом году от государственных экзаменов, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Коммерсантъ 12:13
Политика

Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
RT на русском 07:27
8
Хоккей

Телегин подписал новый контракт с ЦСКА

Хоккеист Иван Телегин подписал новый контракт с московским ЦСКА, передает сайт клуба. Отмечается, что соглашение рассчитано на два сезона.
Газета.Ru 11:28
1
Происшествия

Вадим Чельдиев включен в список экстремистов

Вадим Чельдиев включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга под номером 8993.
Кавказский узел 10:47
8
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
4
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,6K
Футбол

Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба

Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Экономика

Кудрявцев прокомментировал расследование о связях владельцев «Ведомостей» с «Роснефтью»

12 мая «Ведомости», «Медуза», The Bell и Forbes выпустили совместное расследование о связи владельцев «Ведомостей» и банка ВБРР, контролируемого «Роснефтью».
Ведомости вчера в 17:10
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
1K
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 10:42
1,9K
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Интерфакс 12:40
7
Кино

Финальные эпизоды сериала «Сверхъестественное» выйдут осенью

Газета.Ru 10:47
7
Армия и оружие

Из Италии вылетел последний борт с российскими военными

С итальянского аэродрома Виллафранка в Россию вылетел последний борт с военными специалистами и техникой, сообщается на сайте Минобороны.
Коммерсантъ 08:08
43
Транспорт

Дептранс Москвы пожаловался на Wheely в прокуратуру

Департамент транспорта Москвы решил попросить столичную прокуратуру провести проверку сервиса такси Wheely в связи с предполагаемым нарушением им законодательства и неисполнением требований управления Роспотребнадзора.
РБК 11:41
Наука

Объяснено движение северного полюса в сторону России

По словам географа Филиппа Ливермора (Philip Livermore), за последние десятилетия сибирский участок магнитного поля Земли усилился, за счет чего произошло перетягивание магнитного полюса в сторону России.
Lenta.ru 11:55
13
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
87
Здоровье

Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей

Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
120
Кино

Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино

Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
Kinonews.ru 06:35
2
Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру 13 мая в 16:24
45
Происшествия

В Киеве выявили очаг заражения коронавирусом

Киев, 15 мая 2020, 15:59 — REGNUM В Дарницком доме-интернате для девочек 81 человек заразился коронавирусом, заявил мэр Киева Виталий Кличко 15 мая во время экстренного онлайн-брифинга.
REGNUM 08:59
7
Общество

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
24
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
1,5K
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
1,6K
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