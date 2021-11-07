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Торговля Китая и России в январе-октябре выросла на 30,9%

Товарооборот с Россией увеличился на 30,9%, до $115,6 млрд, следует из данных
 таможенной статистики Китая.
Коммерсантъ
Общий объем внешней торговли Китая за десять месяцев текущего года в долларовом эквиваленте вырос на 31,9% и составил 4,8916 триллиона долларов.
ПРАЙМ
Экспорт Китая в США достиг $465,3 млрд, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2020 года на 31,7%, китайский импорт из Соединенных Штатов увеличился на 39% до 144,63 млрд.
Финмаркет
Товарооборот Китая с АСЕАН составил 703,335 миллиарда долларов, с ЕС — достиг отметки в 670,377 миллиарда юаней, с США – 609,939 миллиарда долларов.
ПРАЙМ

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