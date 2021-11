Нейт Диас заявил, что ради боя с ним Чимаев должен победить Усмана

If chamiv can beat usman Maybe I can give shot 👊🏼 — Nathan Diaz (@NateDiaz209) November 7, 2021 Чимаев изъявил желание подраться с Диасом после досрочной победы над китайцем Ли Джинлиангом на турнире UFC 267 в конце октября.