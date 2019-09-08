Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговля Китая и США за восемь месяцев сократилась на 14%

По итогам восьми месяцев 2019 года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможенного управления КНР. Экспорт Китая в США составил $275,5 млрд, импорт — чуть более $80 млрд.
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РЕН ТВвчера в 00:49

Россия и Китай нарастили товарооборот

Телеканал 360°вчера в 01:29
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:47, Вашингтон
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В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
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Средняя явка на выборах 8 сентября, в единый день голосования, составила 41,2%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
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Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
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Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
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Марк Захаров выписывается из больницы

Марк Захаров выписывается из больницы и планирует сразу же приехать на репетицию в "Ленком".
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ОС Windows 10 научилась звонить со смартфона

Компания Microsoft продолжает улучшать и развивать приложение Your Phone для ОС Windows 10.
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Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»

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Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
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Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу

Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
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