Экономика
КоммерсантъТорговля Китая и США за восемь месяцев сократилась на 14%
По итогам восьми месяцев 2019 года объем торговли Китая и США составил $355,6 млрд. Это на 13,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные таможенного управления КНР. Экспорт Китая в США составил $275,5 млрд, импорт — чуть более $80 млрд.
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Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 06:47, Вашингтон
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Life.ru вчера в 03:03
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Киевом осужденных
Президент России Владимир Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.
ТАСС 06:36
Технологии
Россияне смогут купить алкоголь и табак по смартфону вместо паспорта
Вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что по электронным паспортам можно будет купить алкоголь и табачную продукцию.
Газета.Ru 03:53
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Происшествия
В Грозном ликвидировали открывшего стрельбу по полицейским
RT на русском 04:42
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Финансы
Эксперты рассказали, что будет дальше с ипотечными ставками
"Минимальная процентная ставка по кредиту на приобретение квартиры или апартаменты на первичном и вторичном рынках теперь составляет 8,85% годовых вместо 9% ранее", - рассказали в кредитной организации.
Вести.Ru 03:00
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Политика
Врио мэра Сочи назначили Копайгородского, сообщил источник
Вице-губернатор Кубани Алексей Копайгородский временно исполняет обязанности мэра Сочи до проведения конкурса на должность главы курорта, сообщил РИА Новости источник в администрации города.
РИА Новости 05:17
Политика
Еврокомиссия подтвердила дату трехсторонних переговоров по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил проведение 19 сентября нового раунда трёхсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину с участием представителей Киева и Москвы.
Газета.Ru 06:40
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тональности его переговоров с Путиным
По словам помощника президента Украины, стороны придерживались изначального плана и не вносили коррективов в обменный список, уточняет сайт ТВЦ. Также Ермак сообщил, что голос никто из двух лидеров не повышал, и высказал мнение, что освобождения пленников не произошло бы без конструктивного диалога между Зеленским и Путиным.
URA.Ru 05:28
Транспорт
Начинающим автомобилистам добавят категорий
Получить доступ к вождению мотоцикла станет сложнее: минимальный возраст получения прав категории А повышается с 18 до 20 лет.
Коммерсантъ вчера в 16:18
Общество
Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников
Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Даниил Медведев проиграл Рафаэлю Надалю в финале US Open. Встреча, которая длилась почти 5 часов, завершилась победой испанца.
Газета.Ru 02:26
Общество
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
ТАСС вчера в 16:08
Политика
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
Советник президента США Дональд Трамп по национальной безопасности Джон Болтон высказался по поводу произошедшего обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru вчера в 23:36
Общество
В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре
Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Памфилова рассказала о явке и нарушениях в единый день голосования
Средняя явка на выборах 8 сентября, в единый день голосования, составила 41,2%. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Rambler News Service 05:10
Шоу-бизнес
Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности
На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Театры
Марк Захаров выписывается из больницы
Марк Захаров выписывается из больницы и планирует сразу же приехать на репетицию в "Ленком".
Москва 24 04:11
Гаджеты
ОС Windows 10 научилась звонить со смартфона
Компания Microsoft продолжает улучшать и развивать приложение Your Phone для ОС Windows 10.
3DNews 02:00
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Шоу-бизнес
Ирина Муромцева разводится с мужем после шести лет брака
Ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева решила расстаться со своим мужем, продюсером Максимом Волковым.
Телепрограмма 01:09
Авто
«GM-АвтоВАЗ» возобновил производство внедорожников Chevrolet Niva
Автоновости дня 00:55
Политика
Биатлонист Антон Шипулин избран в Государственную думу
Знаменитый российский биатлонист, олимпийский чемпион Антон Шипулин избран депутатом Государственной думы.
Вести.Ru вчера в 20:17