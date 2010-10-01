Экономика
КоммерсантъТорговля обналичила коронавирус
По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.
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с чего всё началось
Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.Коммерсантъвчера в 18:31
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Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Национальная служба новостей05:33
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Здоровье
Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Общество
ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом
Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Общество
В Чечне закрыли все рестораны и кафе
В Чечне закрыли все рестораны и кафе В Чеченской республике закрыли все рестораны и кафе.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Общество
Назван средний возраст умерших от коронавируса
Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
Происшествия
В России пресекли деятельность группы хакеров
В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
Политика
Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Происшествия
В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр
По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Общество
Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ
Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
Политика
Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Экономика
Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Технологии
Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО
Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
Политика
Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга
Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Происшествия
Дело историка Соколова поступило в суд
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Волгограде выявили первый случай коронавируса
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
Армия и оружие
Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale
Российские самолеты МиГ-35 считаются вполне достойной заменой французским Rafale, а индийской армии требуется более сотни новых истребителей.
Общество
Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов
Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.
Происшествия
ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев
«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Общество
20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса
Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.
Путешествия
Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта
В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Кино
Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.