Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговля обналичила коронавирус

По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.
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с чего всё началось

Торговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Национальная служба новостей05:33

«Ъ»: Бизнес пользуется ситуацией с коронавирусом и отказывается принимать карты

БИЗНЕС Online05:06

Небольшие магазины стали отказываться от приёма банковских карт

Право.ру02:54

Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»

Интерфакс04:29

Магазины начали отказываться от приема банковских карт

Городовой03:54

Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт

Компания04:36

Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъвчера в 18:31
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Здоровье

Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Существующие на сегодня исследования показывают, что в крови у переболевших вырабатываются иммуноглобулины M и G, которые защищают организм от повторного заражения, цитирует ТАСС интервью Поповой программе «Познер».
Известия вчера в 10:42
Общество

ЦБ призвал ограничить выдачу и прием купюр в связи с коронавирусом

Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса.
Газета.Ru 05:13
Общество

В Чечне закрыли все рестораны и кафе

В Чечне закрыли все рестораны и кафе В Чеченской республике закрыли все рестораны и кафе.
Медиазона вчера в 13:38
Авто

«Народная» марка Datsun ушла с рынка Индонезии, на очереди Россия?

Wroom.ru 05:02
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

Назван средний возраст умерших от коронавируса

Стал известен средний возраст умерших от коронавирусной инфекции. Так, заразившиеся коронавирусом SARS-CoV-2 умирают примерно в 82 года.
9111.ru вчера в 08:45
Происшествия

В России пресекли деятельность группы хакеров

В ФСБ России заявили о пресечении незаконной деятельности группы из более чем 30 хакеров.
RT на русском 03:08
Кино

Создатели «Ведьмака» опубликовали съемки боя с кикиморой

REGNUM 03:10
Политика

Депутат Госдумы в стихах ответил Шнурову про Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в стихах ответил музыканту, лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову, который посвятил стихотворение принадлежности Крыма и раболепию россиян.
Lenta.ru 04:14
Происшествия

В Москве женщина нарушила карантин ради похода на маникюр

По данным телеканала, женщина, придя в салон, рассказала, что недавно вернулась из Италии и находится на карантине.
РИА Новости 05:08
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Общество

Сергей Гордеев ушел с поста мэра Кунгура после отпуска в ОАЭ

Глава Кунгура Сергей Гордеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Эхо Москвы в Перми 05:01
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 438

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что за последние сутки количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в России увеличилось до 438.
ТАСС вчера в 02:41
Политика

Глава Крыма назвал способ победить коронавирус в России

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал самоизоляцию граждан в течение одного месяца эффективным способом победить коронавирус в России.
Lenta.ru 05:04
Экономика

Единственный в России производитель БМП вышел из кризиса

Военное дело 03:42
Происшествия

Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург

Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Известия 03:26
Технологии

Минкомсвязь ограничила «бесплатный интернет» сайтами на российском ПО

Какие сайты отвечают критериям Минкомсвязи В середине марта министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что пакет документов для реализации проекта уже подготовлен, а в список сайтов с бесплатным доступом войдут мессенджеры, социальные сети и даже сайты с доставкой еды.
РБК 03:10
Политика

Украина ведет переговоры о реструктуризации внешнего долга

Правительство Украины приступило к переговорам с иностранными кредиторами о реструктуризации внешнего долга из-за сложной ситуации в стране, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Вести.Ru 02:26
Единоборства

Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

RT на русском 01:52
Происшествия

Дело историка Соколова поступило в суд

RT на русском 05:43
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Москва, 24 марта 2020, 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам.
REGNUM 01:19
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Общество

В Волгограде выявили первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией выявлен в Волгоградской области, больная прибыла из ОАЭ, сообщил журналистам председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.
РИА Новости 05:16
Армия и оружие

Российский истребитель МиГ-35 «убил» французский Rafale

Российские самолеты МиГ-35 считаются вполне достойной заменой французским Rafale, а индийской армии требуется более сотни новых истребителей.
Что происходит 02:37
Общество

Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита продуктов

Обстановка на продовольственном рынке России остается стабильной, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.
Российская газета 05:07
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации машины умерших владельцев

«Если регистрация автомобиля прекращена, водителя оштрафуют, номера с машины снимут, а сам автомобиль отправят на штрафстоянку», — сказано в материале.
Известия вчера в 14:13
Общество

20% населения Земли оказались на карантине из-за пандемии коронавируса

Примерно 20% жителей планеты или 1,7 млрд человек подверглись мерам социальной изоляции с целью сдержать распространение коронавируса COVID-19, сообщает во вторник британское издание The Guardian.
Интерфакс 04:42
Путешествия

Российские туристы вернутся в РФ до 31 марта

В Ростуризме сообщили, что все пребывающие за рубежом организованные российские туристы вернутся в Россию до 31 марта, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 03:34
Кино

Вышел трейлер сериала «Великая» с Эль Фаннинг

Культуромания 04:40
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
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