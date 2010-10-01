Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
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с чего всё началось

Торговля обналичила коронавирус

По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъвчера в 18:31

Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»

Интерфакс04:29

Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Национальная служба новостей05:33

«Ъ»: Бизнес пользуется ситуацией с коронавирусом и отказывается принимать карты

БИЗНЕС Online05:06

Небольшие магазины стали отказываться от приёма банковских карт

Право.ру02:54

Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт

Компания04:36

Магазины начали отказываться от приема банковских карт

Городовой03:54
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Армия и оружие

ВМФ России следит за фрегатами Италии и Канады в Черном море

ТАСС вчера в 14:01
Общество

В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Лабораторные тесты подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Республики Крым.
Российская газета 08:24
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Здоровье

Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом

19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Известия 07:24
Общество

МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе

Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
ТАСС 07:44
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия 07:28
Общество

В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса

В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса, которые вступят в силу 25 марта в 00:00.
Первый Тульский 07:51
Армия и оружие

В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом

RT на русском вчера в 11:37
Происшествия

Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой

В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Вести.Ru вчера в 19:08
Спорт

МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом выдвинул предложение о переносе Игр на следующей год, которое было принято.
Газета.Ru 08:25
Общество

В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
REGNUM 08:03
Общество

Отдыхавший в ОАЭ на фоне коронавируса мэр Кунгура попросил об отставке

Глава Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев, уехавший на отдых в ОАЭ в условиях пандемии коронавируса, написал заявление о сложении своих полномочий, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосенов.
РИА Новости 07:16
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Здоровье

В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
ТАСС 06:02
Общество

В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию

В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Московский Комсомолец 06:40
Общество

Число зараженных коронавирусом в России выросло до 495 человек

Днем ранее, 23 марта, число заболевших COVID-19 в России выросло на 71 человека за сутки.
Коммерсантъ 07:22
Авто

«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу

Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Автоновости дня 03:46
Происшествия

Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку

Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр.
Lenta.ru 06:50
Экономика

В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат

В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 21 марта в 14:21
Происшествия

В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина

В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Российская газета 07:41
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Piter.tv вчера в 14:10
Финансы

Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения

Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во вторник по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Российская газета 08:44
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

The GEEK 06:38
Политика

Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит G20 "Большой двадцатки" состоится 26 марта в онлайн режиме, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:58
Политика

Иванов ответил на утверждения о партнерстве спецслужб СССР и Германии

Выступая на презентации, Иванов отметил, что сих пор продолжаются "грязные инсинуации" на тему сотрудничества спецслужб СССР и гитлеровской Германии.
РИА Новости 08:48
Общество

ЦБ разъяснил рекомендации по выдаче наличных в банкоматах

Банк России разъяснил свою рекомендацию ограничить на фоне распространения коронавируса выдачу наличных в банкоматах: она касается лишь купюр, не прошедших обработку.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело

В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
РБК вчера в 10:06
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Происшествия

Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19

Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.
РИА Новости 08:32
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