Экономика
КоммерсантъТорговля обналичила коронавирус
Оценить18
с чего всё началось
По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Национальная служба новостей05:33
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 08:53, Ашберн
Общество
В Крыму выявили еще шесть случаев заболевания коронавирусом
Лабораторные тесты подтвердили шесть новых случаев коронавирусной инфекции у жителей Республики Крым.
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Здоровье
Минздрав разрешил назначение ибупрофена пациентам с коронавирусом
19 марта ВОЗ отменила ранее распространенную рекомендацию не использовать ибупрофен при лечении пациентов с коронавирусом.
Общество
МИД призвал застрявших за рубежом россиян немедленно сообщить о себе
Формирование списков на выезд граждан РФ из стран, где введены ограничения из-за распространения коронавируса, завершается в 14:00 26 марта по местному времени.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса
В Тульской области введут новые ограничения из-за коронавируса, которые вступят в силу 25 марта в 00:00.
Армия и оружие
В Италию вылетел 13-й Ил-76 для помощи в борьбе с коронавирусом
Происшествия
Похищенная в Йошкар-Оле новорожденная девочка найдена живой и здоровой
В Йошкар-Оле почти полсуток продолжались поиски новорожденной девочки.
Спорт
МОК согласился перенести Олимпиаду в Токио на год
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с главой МОК Томасом Бахом выдвинул предложение о переносе Игр на следующей год, которое было принято.
Общество
В России за нарушение карантина вводится наказание до семи лет тюрьмы
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Общество
Отдыхавший в ОАЭ на фоне коронавируса мэр Кунгура попросил об отставке
Глава Кунгура в Пермском крае Сергей Гордеев, уехавший на отдых в ОАЭ в условиях пандемии коронавируса, написал заявление о сложении своих полномочий, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосенов.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Здоровье
В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
Общество
В Москве 20 человек с подозрением на коронавирус попали в реанимацию
В реанимационном отделении московского научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского находятся 20 пациентов с подозрением на новый вид коронавирусной инфекции - все они в условно тяжелом состоянии, еще двое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Общество
Число зараженных коронавирусом в России выросло до 495 человек
Днем ранее, 23 марта, число заболевших COVID-19 в России выросло на 71 человека за сутки.
Авто
«Антарктический» внедорожник УАЗ «Патриот» поступил в продажу
Под капотом УАЗ «Патриот» Antarctic Edition комплектуется 2,7-литровым бензиновым двигателем «ЗМЗ Про» мощностью 149,6 л.с. Пару ему составляют 5-ступенчатая «механика» и полный привод с раздаточной коробкой.
Происшествия
Московский салон красоты сдал полиции вернувшуюся из Италии клиентку
Московский салон красоты сдал полиции клиентку, которая вернулась из Италии и пришла на маникюр.
Экономика
В Госдуме одобрили идею о дополнительной индексации пенсий и зарплат
В Государственной думе оценили идею о дополнительной индексации пенсий и заработных плат, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Калининграде полицейские нашли пятерых нарушителей карантина
В Калининградской области полиция привлекла к административной ответственности пятерых нарушителей карантинного режима.
Культура
В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе
Финансы
Украинская гривна немного стабилизировалась после резкого падения
Киев, 23 марта 2020, 12:53 — REGNUM Национальный банк Украины на понедельник, 23 марта, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,74 грн, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Происшествия
Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»
Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во вторник по требованию Генеральной прокуратуры России компетентные органы Польши экстрадировали директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат", совладельца торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Политика
Песков подтвердил дату проведения саммита G20 и участие в нем России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит G20 "Большой двадцатки" состоится 26 марта в онлайн режиме, передает РИА "Новости".
Политика
Иванов ответил на утверждения о партнерстве спецслужб СССР и Германии
Выступая на презентации, Иванов отметил, что сих пор продолжаются "грязные инсинуации" на тему сотрудничества спецслужб СССР и гитлеровской Германии.
Общество
ЦБ разъяснил рекомендации по выдаче наличных в банкоматах
Банк России разъяснил свою рекомендацию ограничить на фоне распространения коронавируса выдачу наличных в банкоматах: она касается лишь купюр, не прошедших обработку.
Происшествия
В Волгограде после убийства полицейского на КПП завели дело
В Волгограде следователи возбудили дело об убийстве старшего сержанта полиции. Об этом сообщает областной СУСК России.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Происшествия
Власти рассказали о состоянии четырех воронежцев, заболевших COVID-19
Врачи оценивают как удовлетворительное состояние четырех жителей Воронежской области, у которых после возвращения из-за границы диагностировали коронавирус, сообщает во вторник правительство региона.