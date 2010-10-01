Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговля обналичила коронавирус

По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.
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с чего всё началось

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъвчера в 18:31

Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»

Интерфакс04:29

Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Национальная служба новостей05:33

«Ъ»: Бизнес пользуется ситуацией с коронавирусом и отказывается принимать карты

БИЗНЕС Online05:06

Небольшие магазины стали отказываться от приёма банковских карт

Право.ру02:54

Магазины начали отказываться от приема банковских карт

Городовой03:54

Несетевые магазины не хотят принимать банковские карты

Долг.рф04:44
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Найден особый механизм заражения коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 отличает особый способ проникновения в клетки хозяина, рассказал член оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом и врач-инфекционист Тимур Бессараб.
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В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

Газета.Ru 12:36
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Evo-rus.com 11:51
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Революционный метод по борьбе с онкологическими заболеваниями разработали врачи из США.
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Средние значения температуры воздуха на территории России за период с апреля по сентябрь будут около и немного выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Интерфакс вчера в 06:21
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Здоровье

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Спорт

Мальдини рассказал, как протекает его заболевание коронавирусом

По данным, опубликованным на сайте университета Джона Хопкинса, в Италии коронавирусом заразились 63927 человек, из которых более шести тысяч скончались.
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Боявшийся коронавируса американец принял лекарство от малярии и умер

Житель американского штата Аризона принял лекарство против малярии и вскоре умер.
News.ru 04:43
Политика

Путин без подготовки поехал в больницу в Коммунарке

Lenta.ru 10:56
Общество

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Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации, сообщила журналистам глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.
РИА Новости 14:42
Общество

В Италии в несколько раз повышают штрафы за нарушение карантина

Ранее установленная сумма штрафа составляла €206. По данным МВД, были выявлены более 60 тыс. случаев нарушения карантина.
ТАСС 15:41
Общество

В Москве разъяснили новые меры борьбы с коронавирусом

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве объяснил дополнительные меры, введенные мэром столицы Сергеем Собяниным.
РИА Новости вчера в 09:41
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Трампа увеличился до 49%

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа за последние 10 дней увеличился на 5% и достиг 49%.
RT на русском 19:05
Музыка

«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта

Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
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Как стало известно, продюсерам пришлось таким образом вывести Железного Человека из сценария, потому что переговоры с Дауни-младшим зашли в тупик.
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Религия

В РПЦ обсуждают вопрос об ограничении доступа в храмы

Вселенский патриарх Варфоломей ранее распорядился остановить богослужения из-за угрозы распространения коронавируса.
RuNews24.ru 16:40
Футбол

Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
RT на русском 15:41
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ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

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Энергетика

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Pornhub предоставил всем бесплатный премиум-доступ

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МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации

Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
РБК 13:29
Авто

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Китайские СМИ сообщают о появлении нового смертельного вируса

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Интерфакс 02:11
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

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RT на русском 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
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