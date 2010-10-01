Экономика
КоммерсантъТорговля обналичила коронавирус
По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.
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с чего всё началось
Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.Коммерсантъвчера в 18:31
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Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»
Национальная служба новостей05:33
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Общество
Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение
Власти Черногории ввели новые запреты, включая прекращение международного и внутреннего пассажирского сообщения, после резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом за день.
Общество
В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Политика
Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США
Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
Наука
Горчичник на грудь
Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
Общество
Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома
Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
Кино
На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»
Шоу-бизнес
Джим Керри открыл флешмоб «Отрасти бороду в знак протеста»
Лос-Анджелес, США, 24 марта 2020, 12:56 — REGNUM Голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума») решил выразить протест против вынужденного перерыва в работе, отрастив бороду.
Экономика
Qiwi планирует закрыть Рокетбанк
Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии
Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Здоровье
В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов
В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Общество
В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека
Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Игры
Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx
Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Общество
Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин
В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал перейти от защиты от коронавируса к активным действиям.
Общество
Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать
Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Армия и оружие
В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии
Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Происшествия
На Кубани четыре человека остаются на лечении от коронавируса
По последним данным краевого минздрава, лечение от коронавируса в больницах на Кубани проходят четыре человека.
Шоу-бизнес
Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Единоборства
Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона
Космос
Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео
Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.