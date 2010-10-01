Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговля обналичила коронавирус

По словам госпожи Глотовой, в ситуации ажиотажного спроса магазины не боятся потерять клиентов и поэтому могут отказывать покупателям при оплате картой. Кроме того, в текущей ситуации у магазина меньше регуляторных рисков.
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с чего всё началось

Торговля обналичила коронавирус

Небольшие магазины отказываются от приема банковских карт Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъвчера в 18:31

Мелкие магазины стали отказываться принимать банковские карты «из-за коронавируса»

Интерфакс04:29

Небольшие магазины начали отказываться от безналичной оплаты из-за «эпидемии»

Национальная служба новостей05:33

«Ъ»: Бизнес пользуется ситуацией с коронавирусом и отказывается принимать карты

БИЗНЕС Online05:06

Небольшие магазины стали отказываться от приёма банковских карт

Право.ру02:54

Магазины начали отказываться от приема банковских карт

Городовой03:54

Несетевые магазины не хотят принимать банковские карты

Долг.рф04:44
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Общество

Черногория закрыла международное и внутреннее пассажирское сообщение

Власти Черногории ввели новые запреты, включая прекращение международного и внутреннего пассажирского сообщения, после резкого роста числа инфицированных новым коронавирусом за день.
ТАСС 16:49
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Политика

Трамп заявил, что нужно снимать ограничения с частного сектора США

Вашингтон, 24 марта 2020, 21:35 — REGNUM Наложенные на работу американского частного сектора ограничения нельзя слишком долго сохранять, заявил 24 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, передаёт Fox News.
REGNUM 14:35
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс 09:10
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Проценко объяснил, что есть два сценария распространения эпидемии в стране — «азиатский», когда вспышка болезни быстро затихает, и «итальянский», когда остановить ее не удается.
РБК 11:53
Наука

Горчичник на грудь

Банки В 2016 году весь мир увидел на спине американского пловца и многократного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса круглые синяки, знакомые, кажется, всем, кто родился в СССР или вскоре после его развала.
N+1 вчера в 06:39
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Кино

На Первом канале стартует новый сериал «Заступники»

Вокруг ТВ вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Джим Керри открыл флешмоб «Отрасти бороду в знак протеста»

Лос-Анджелес, США, 24 марта 2020, 12:56 — REGNUM Голливудский актер Джим Керри («Маска», «Вечное сияние чистого разума») решил выразить протест против вынужденного перерыва в работе, отрастив бороду.
REGNUM 05:56
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Армия и оружие

Шойгу провел переговоры с Асадом в Сирии

Политика Сегодня вчера в 10:01
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Шоу-бизнес

Проигнорировавшего карантин Джигана предложили отправить в больницу

РЕН ТВ 16:51
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 17:03
Здоровье

В Петербурге больницам запретили плановый прием пациентов

В Санкт-Петербурге государственным и частным больницам запретили плановый прием пациентов.
Дождь 17:00
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:07
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 10:40
Игры

Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx

Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.
Live24 вчера в 16:10
Общество

Великобритания переходит на всеобщий домашний карантин

В Великобритании вводится сроком на три недели режим всеобщего домашнего карантина из-за угрозы распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 17:41
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении пандемии коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призвал перейти от защиты от коронавируса к активным действиям.
Эхо Москвы 06:01
Общество

Кадыров заявил, что нарушителей карантина следует убивать

Лидер ЧР Рамзан Кадыров на заседании правительства республики заявил, что тех, кто нарушает карантин, следует убивать, сообщает «Кавказский узел».
Полит.ру 14:07
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение 10:34
Технологии

Instagram добавил функцию совместного просмотра фото

The GEEK 11:08
Происшествия

На Кубани четыре человека остаются на лечении от коронавируса

По последним данным краевого минздрава, лечение от коронавируса в больницах на Кубани проходят четыре человека.
Южный Федеральный 04:31
Шоу-бизнес

Мадонна в ванне записала видео о коронавирусе

ToDay News Ufa вчера в 07:47
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Единоборства

Президент UFC показал старых Хабиба и Фергюсона

Победа 26 08:47
Космос

Потенциально опасный для Земли астероид попал на видео

Как следует из данных NASA, в следующий раз астероид, который попал на видео астрономов из Virtual Telescope, приблизится к Земле 18 мая 2031 года.
Lenta.ru 22 марта в 08:02
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
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