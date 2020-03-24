Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговля обналичила коронавирус

Как поясняли работники торговых точек, причина — сбои связи из-за коронавируса.
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Торговля обналичила коронавирус

Коммерсантъвчера в 18:31

Небольшие магазины стали отказываться от приёма банковских карт

Право.ру02:54

Магазины начали отказываться от приема банковских карт

Городовой03:54

Небольшие магазины отказываются принимать банковские карты

Саминвестор02:44
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Общество

В Калуге главврача больницы могут уволить из-за поездки в Таиланд

Ранее стало известно, что в настоящее время главный врач областной клинической больницы находится в плановом отпуске, который решил провести в Таиланде, несмотря на запрет выездов за рубеж.
Российская газета вчера в 10:29
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Кино

Warner Bros. ищет актера на главную роль в сиквелах «Аквамена»

Piter.tv 02:06
Общество

В Минздраве назвали сроки спада активности коронавируса

Специалист ведомства уверен, что прогнозы по коронавирусу маловероятно.
ВашГород.ру вчера в 22:28
Космос

ЕКА разрабатывает космического уборщика

V-kosmose.com 00:45
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 03:54
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

ФСБ разоблачила крупную хакерскую группировку

Сотрудникам ФСБ удалось разоблачить крупную хакерскую группировку, действующую одновременно в нескольких субъектах Российской Федерации.
Газета.Ru 03:58
Финансы

Фондовый рынок России открылся впечатляющим ростом индексов

Обещания ФРС США поддержать экономику стимулируют сегодня рост фондовых индексов АТР.
Финмаркет 03:05
Общество

В России могут ужесточить ответственность за нарушение карантина

Москва, 24 марта 2020, 09:32 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить предложения об ужесточении ответственности за нарушение карантина, сообщает 24 марта пресс-служба правительства.
REGNUM 02:32
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Итальянская актриса Лучия Бозе умерла от коронавируса

Российская газета вчера в 10:40
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписано 70 человек

Коммерсантъ 02:19
Происшествия

В Волгограде сотрудника полиции зарезали во время проверки документов

Во время проверки документов на контрольно-пропускном пункте мужчина достал нож и ударил старшего сержанта полиции.
Российская газета вчера в 08:44
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Происшествия

Причиной смерти женщины в больнице в Коммунарке стал рак

Пожилая женщина, которая умерла в больнице в Москве, имела паллиативную стадию онкологического заболевания, анализ на коронавирусную инфекцию, взятый врачами при жизни пациентки, дал отрицательный результат.
ТАСС 03:31
Общество

Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ всем желающим

Pornhub объявил, что на ресурсе открыт бесплатный премиум-доступ для желающих из всех стран мира из-за пандемии китайского коронавируса.
Lenta.ru 03:42
Экономика

МВФ предупредил о глобальной рецессии в 2020 году

Масштабная рецессия ожидает мировую экономику в текущем году на фоне вспышки коронавируса COVID-19.
Известия вчера в 20:35
Финансы

Ряд российских банков повысили ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, следует из опроса, проведённого РИА Новости.
RT на русском 03:11
Происшествия

Тест на коронавирус оказался положительным ещё у одного челябинца

Челябинск, 23 марта 2020, 13:27 — REGNUM В Челябинской области ещё у одного гражданина оказался условно-положительным тест на коронавирус.
REGNUM вчера в 06:27
Экономика

Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за вируса

Независимый топливный союз вынужден просить правительство приостановить действие нынешнего демпфера, это премия, обеспечивающая сдерживание цен на бензин, диз.топливо и другие продукты, до следующего года.
Car.ru вчера в 10:07
Экономика

«Роснефть» впервые начала выкупать свои акции с рынка

23 марта банк UBS начал покупку акций «Роснефти» на открытом рынке, сообщила нефтяная компания вечером 23 марта.
Ведомости вчера в 16:22
Здоровье

«Умирающим пишите прощальные письма»: россиянка об эпидемии в Испании

По словам женщины, с экранов телевизоров жителям Испании официально заявляют о том, чтобы больным с тяжелыми осложнениями родные писали письма прощальные.
Ридус 02:53
Кино

Премьера «Ходячих мертвецов» перенесена из-за коронавируса

Телеканал AMC отложил запуск дополнительного сезона сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 01:27
Путешествия

Все организованные туристы вернутся в Россию в течение недели

Все находящиеся за рубежом организованные российские туристы вернутся на родину до 31 марта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Ростуризма.
Интерфакс 03:27
Общество

Власти КНР снимают ограничения на транспортное сообщение с Уханем

Власти Китая снимут ограничения на транспортное сообщение с городом Ухань, где началась вспышка коронавируса.
Газета.Ru 01:38
Политика

Польше, как Италии, могут помочь российские военные

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Экспертократы переживают, что действия России на фоне отсутствия аналогичной реакции от Германии, Чехии, располагающих военными базами в Италии американцев "являются мощным ударом по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО".
REGNUM 02:40
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:48
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине

Inc-news.ru вчера в 16:02
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 22 марта в 05:03
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