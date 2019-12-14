Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
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Правительство решило обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

Известия07:21

Торговых агрегаторов в интернете могут обязать принимать карты «Мир»

Российская газета09:21

Сайты-агрегаторы могут обязать принимать к оплате карты «Мир»

Коммерсантъ07:44

Кабмин обяжет интернет-магазины принимать оплату картой «Мир»

РЕН ТВ13:01

Кабмин внес в Госдуму законопроект об оплате картой «Мир» покупок в торговых агрегаторах

ТАСС06:45

Сайты-агрегаторы при работе в РФ должны будут принимать карты «Мир»

News.ru06:15

Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»

РИА Новости05:45
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Как следует из материалов следствия, Швецова в августе 2012 года обратилась в Мосве к главарю преступной группировки уроженцу Грузии Аслану Гагиеву с «заказом» на убийство следователя Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Александра Леонова.
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Комментатор Орлов заявил о недовольстве руководства «Газпрома» Семаком

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