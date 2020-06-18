Общество
REGNUMВ Казахстане временно усилят карантин
Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM В нескольких городах Казахстана приостановят деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 18 июня в пресс-службе правительства республики.
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Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Общество
Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ
Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
Общество
Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
Шоу-бизнес
Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out
Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Происшествия
Суд вынес приговор трем участникам «Артподготовки», готовившим теракт
Суд признал виновными в подготовке терактов участников "Артподготовки" (запрещенная в РФ террористическая организация) Андрея Толкачева, Юрия Корного, Андрея Кептю.
РЕН ТВ 07:08
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Стало известно об обращении Путина к нации
Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля.
Lenta.ru 01:52
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Происшествия
Видео: Школьницы станцевали в белье у мемориала Победы для TikTok
Две школьницы станцевали в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге. Они опубликовали видеозапись с танцами в TikTok.
РЕН ТВ 07:25
Здоровье
В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня
Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
Политика
МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами
Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM вчера в 11:59
Футбол
«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»
"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
Общество
Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам
Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам. Принимать документы и оформлять визы начнут 29 июня.
Piter.tv 04:55
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Политика
Трамп объявил о реформе полиции Соединенных Штатов
Протестующие в США призывают сократить финансирование полиции, направив данные средства на улучшение жизни самых разных сообществ в стране, включая афроамериканские.
Evo-rus.com 05:32
Политика
МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы
«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Шоу-бизнес
Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения
18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
Общество
Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2019 года.
Свободная Пресса 05:59
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Общество
Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали
Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов
Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
Общество
Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам
В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48