Общество

REGNUMREGNUMВ Казахстане временно усилят карантин

Нур-Султан, 18 июня 2020, 10:52 — REGNUM В нескольких городах Казахстана приостановят деятельность торгово-развлекательных центров из-за осложнения эпидемиологической ситуации, сообщили 18 июня в пресс-службе правительства республики.
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В Казахстане усилят карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом

Lenta.ru04:13

В шести городах Казахстана 20-21 июня закроют общественные места

ТАСС02:37

В Казахстане временно усилят карантин

REGNUM03:52

В выходные в Казахстане закроют ТРЦ, базары, парки, туристические зоны

Евразия Daily03:48

В Казахстане из-за коронавируса закроют общественные места

Общественная служба новостей03:25

В крупных городах Казахстана решили усилить карантин

Фергана03:03

Общественные места закроют в шести городах Казахстана

ФАН04:00
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 06:19
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Общество

Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13
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Происшествия

Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве

Российская газета 02:14
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Общество

Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ.
РБК 06:10
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Общество

Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня

Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня.
Национальная служба новостей 16 июня в 16:42
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Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила на оскорбления Ксении Собчак на Comment Out

Телеведущая и журналист Тина Канделаки ответила на оскорбления со стороны своей коллеги Ксении Собчак, которая в эфире YouTube-шоу Comment Out не скупилась на резкие высказывания в адрес звезды.
iReactor 02:14
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Общество

В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
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Происшествия

Суд вынес приговор трем участникам «Артподготовки», готовившим теракт

Суд признал виновными в подготовке терактов участников "Артподготовки" (запрещенная в РФ террористическая организация) Андрея Толкачева, Юрия Корного, Андрея Кептю.
РЕН ТВ 07:08
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
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Политика

Стало известно об обращении Путина к нации

Президент России Владимир Путин обратится к нации перед основным днем голосования по поправкам в Конституцию, который намечен на 1 июля.
Lenta.ru 01:52
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Общество

В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
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Происшествия

Видео: Школьницы станцевали в белье у мемориала Победы для TikTok

Две школьницы станцевали в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге. Они опубликовали видеозапись с танцами в TikTok.
РЕН ТВ 07:25
Здоровье

В Липецкой области второй этап снятия ограничений начнут 24 июня

Липецкая область перейдет с 24 июня ко второму этапу снятия введенных из-за коронавируса ограничений, сообщает обладминистрация.
РИА Новости 04:36
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Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБК 05:55
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Политика

МИД РФ о санкциях: США снова воюют с мирными сирийцами

Москва, 17 июня 2020, 18:59 — REGNUM Новыми санкциями Вашингтон наказывает не власти Сирии, а рядовых граждан, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
REGNUM вчера в 11:59
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Футбол

«Сочи» выступил против переноса игры с «Ростовом»

"Сочи" опубликовал официальное заявление по поводу домашнего матча 23-го тура РПЛ с "Ростовом".
Газета.Ru 07:20
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Общество

Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам

Греция объявила точную дату начала выдачи виз россиянам. Принимать документы и оформлять визы начнут 29 июня.
Piter.tv 04:55
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Политика

Трамп объявил о реформе полиции Соединенных Штатов

Протестующие в США призывают сократить финансирование полиции, направив данные средства на улучшение жизни самых разных сообществ в стране, включая афроамериканские.
Evo-rus.com 05:32
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Политика

МИД прокомментировал сроки открытия границ со странами Европы

«Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
RT на русском 07:20
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Общество

У Назарбаева обнаружили коронавирус

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
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Шоу-бизнес

Пугачева с детьми устроила Галкину сюрприз на день рождения

18 июня телеведущий и юморист Максим Галкин принимает поздравления с днем рождения.
ТВ Центр 05:53
5
Общество

Названы обладатели госпремий в области литературы и искусства

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий в области литературы и искусства 2019 года.
Свободная Пресса 05:59
Авто

Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто

Под присмотром сотрудников завода Volkswagen, группу из 4-х посетителей допустят до 5 различных станций сборки авто.
Тарантас Ньюс вчера в 10:57
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Общество

Вымышленного депутата Наливкина из пародийных роликов арестовали

Актера, играющего роль депутата Виталия Наливкина в пародийных роликах для YouTube-канала BARAKuda и заподозренного в неуважении к власти за видео о силовике-коррупционере, задержали.
Lenta.ru 07:07
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Фигурное катание

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета 16 июня в 13:12
5
Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Общество

PepsiCo и Mars меняют логотипы из-за расовых стереотипов

Корпорация PepsiCo решила внести изменения в продукты для завтрака Aunt Jemima — это смеси для выпекания блинов и сиропы.
РБК вчера в 13:17
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Общество

Военные медики ввели вакцину от COVID-19 первым добровольцам

В Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве приступили к клиническим испытаниям российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:48
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