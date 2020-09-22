РБК 6

Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании CBRE.