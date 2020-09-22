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Газета.Ru
Газета.Ru

Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса

Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании CBRE.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей

Консалтинговая компания провела анализ выручки ретейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы: их выручка, по данным CBRE, в августе 2020 года выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3–12%. Но трафик в столичных торговых центрах по-прежнему был ниже, чем год назад.
РБКвчера в 02:00
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Фонтанка.Ру

«Не всегда есть уверенность, что арендатор доживет». Торговые центры готовятся к зиме

Фонтанка.Рувчера в 05:06
ИА Красная Весна

Торговые центры Москвы лишились спонтанных покупателей

ИА Красная Веснавчера в 04:35
Adindex.ru

Пандемия изменила поведение посетителей торговых центров

Adindex.ruвчера в 03:49
Моллы.Ru

Торговые центры Москвы растеряли покупателей

Моллы.Ruвчера в 04:16
Газета.Ru

Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 02:35
ФедералПресс

Россияне больше не рассматривают ТЦ как место провести досуг

ФедералПрессвчера в 02:32
РБК

Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей

РБКвчера в 02:00

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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В РФС признали ошибочным решение засчитать гол Дзюбы

В Российском футбольном союзе (РФС) признали ошибочным решение видеоассистента арбитра Алексея Матюнина засчитать гол нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в ворота «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Lenta.ruвчера в 12:06
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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В США предрекли закат F-35 и Су-57

Развитие технологий и подходов, разрабатываемых в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), может привести к постепенному снижению роли истребителей, в частности, американского F-35 Lightning II и российского Су-57.
Lenta.ru17:08

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
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NASA подписало меморандум с Пентагоном о сотрудничестве в космосе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) подписало с Министерством обороны США меморандум о сотрудничестве, который предполагает помощь Пентагона в обеспечении безопасности космической инфраструктуры ведомства.
ТАСС18:30

Ревматоидный артрит повышает риск развития диабета второго типа

Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты из Манчестерского университета в Великобритании обнаружили, что ревматоидный артрит (РА) может быть связан с повышенным риском заболеть диабетом второго типа (СД2).
ToDay News Ufaвчера в 09:11
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