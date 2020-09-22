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Газета.Ru
Газета.Ru

Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса

Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании CBRE.В источнике
С чего всё началось
РБК

Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей

Консалтинговая компания провела анализ выручки ретейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы: их выручка, по данным CBRE, в августе 2020 года выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3–12%. Но трафик в столичных торговых центрах по-прежнему был ниже, чем год назад.
РБК02:00
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ИА Красная Весна

Аналитики: торговые центры Москвы лишились спонтанных покупателей

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ФедералПресс

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Пандемия изменила поведение посетителей торговых центров

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