Торговые центры лишились спонтанных покупателей из-за коронавируса
Трафик по посещаемости московских торговых центров в августе текущего года снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании CBRE.В источнике
С чего всё началось
Из-за пандемии торговые центры лишились спонтанных покупателей
Консалтинговая компания провела анализ выручки ретейлеров, продающих одежду и обувь в торговых центрах Москвы: их выручка, по данным CBRE, в августе 2020 года выросла по сравнению тем же периодом прошлого года на 3–12%. Но трафик в столичных торговых центрах по-прежнему был ниже, чем год назад.
РБК02:00
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