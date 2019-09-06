Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговые центры нарастили аудиторию

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Похожую динамику демонстрирует Санкт-Петербург, где Shopping Index в неделю перед 1 сентября вырос на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Президент Watcom Group Роман Скороходов объясняет растущую посещаемость торговых объектов постоянными промоакциями со стороны ритейлеров.
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Холодное московское лето согнало людей в супермаркеты и кинотеатры

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Торговые центры нарастили аудиторию

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