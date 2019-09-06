Экономика
КоммерсантъТорговые центры нарастили аудиторию
Похожую динамику демонстрирует Санкт-Петербург, где Shopping Index в неделю перед 1 сентября вырос на 3,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Президент Watcom Group Роман Скороходов объясняет растущую посещаемость торговых объектов постоянными промоакциями со стороны ритейлеров.
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Общество
Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье. Прямая трансляция Первого канала
Прямая трансляции основного карда турнира UFC 242, которую организует Первый канал, начнется 7 сентября в 21:00 по московскому времени.
РИА Новости 11:00
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru 10:28
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Сотрудники подмосковной полиции задержали подозреваемого в нападении на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.
Известия 08:51
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Италии
Монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари" показал лучшее время в квалификации Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
ТАСС 10:33
Армия и оружие
Турция поставила России ультиматум по Сирии
Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU 05:03
Политика
Зеленский не исключил второго этапа освобождения задержанных лиц
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности запуска второго этапа обмена задержанными лицами с Российской Федерацией.
iReactor 07:16
Экономика
Инвестиции «Мираторга» в течение 3 лет достигнут 200 млрд рублей
Общий объем инвестиций компании "Мираторг" в течение ближайших трех лет достигнет 200 миллиардов рублей, а количество персонала вырастет до 60 тысяч человек, сообщил журналистам президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник на шестом ежегодном празднике "Русское родео".
ПРАЙМ 09:04
Здоровье
Названы симптомы рака головы и шеи
Специалисты описали тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний головы и шеи.
Российская газета 04:46
Политика
Глава Пентагона назвал требования к России для совместной работы с США
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что России нужно изменить свое поведение, чтобы работать совместно с США и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем схожи позиции двух стран.
РИА Новости 05:53
Финансы
Банк России понизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых, следует из сообщения на официальном сайте регулятора.
Sibnet Новости вчера в 06:47
Политика
США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
США поприветствовали обмен заключенными между РФ и Украиной.
Народные новости 10:50
Общество
В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых
Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники с 500 тысяч до одного миллиона, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
РИА Новости 03:13
Политика
Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста
Глава Красносельского муниципального округа и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин вышел из спецприемника после пятого ареста.
Интерфакс 08:02
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Экономика
Россияне смогут уйти на пенсию в 55 лет
Если закон примут, то инвалиды, работники Крайнего Севера и другие лица, имеющие право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР, смогут получить пенсии еще раньше.
АБН 08:47
Баскетбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Политика
Путин и Назарбаев придумали название космического ракетного комплекса
Российский лидер Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс "Байтерек" (совместный российско-казахстанский проект) в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.
Вести.Ru 08:46
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Концовка встречи прошла в атаках сборной Шотландии, но сборная России отбилась и сохранила победный счет 2:1.
Вести.Ru вчера в 15:16
Политика
МИД Франции поприветствовал взаимное освобождение россиян и украинцев
Франция приветствует освобождение задержанных и осужденных лиц РФ и Украиной, оно свидетельствует о воле двух стран к возобновлению диалога, говорится в заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана, распространённом в субботу.
РИА Новости 10:28
Политика
Освобожденных украинских моряков привезли в военный госпиталь в Киеве
Как сообщает УНИАН, в главный военный госпиталь Киева привезли 24 моряков, которые участвовали в инциденте в Керченском проливе.
Московский Комсомолец 10:23
Происшествия
Столицу Канады заполонили пьяные еноты
Жители пригородного района Ститсвиль на юге Оттавы стали все чаще обнаруживать енотов, находящихся в странном состоянии, напоминающем алкогольное опьянение.
РИА Новости 08:15
Кино
HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая»
Культуромания 07:49
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Игры
В дополнении «Мир магии» для The Sims 4 можно будет устраивать колдовские дуэли
В преддверии выхода нового дополнения для The Sims 4 студия Electronic Arts выпустила трейлер, где можно узнать об игровой системе магии.
Игромания.ру 05:33
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»
На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47