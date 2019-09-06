Общество
КоммерсантъТорговые центры нарастили аудиторию
Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько объясняет, что в Москве доля онлайн-продаж в общей структуре товарооборота заметно выше средней по России: 18% против 5%.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Путин о принадлежности Курил: Папаша всё забрал — и дело с концом
На встрече во Владивостоке с общественностью Дальнего Востока президент РФ Владимир Путин в очередной раз пояснил, что в вопросе принадлежности Курильских остров Россия опирается на результаты Второй мировой войны в 1945 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:47
Политика
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу, 7 сентября, у него состоялся телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия 07:08
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Единоборства
Нурмагомедов набрал 8 кг после официального взвешивания
Российский боец смешанного стиля (MMA) и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов набрал 8 кг перед боем с американцем Дастином Порье.
Московский Комсомолец 09:06
Общество
Диетологи рассказали, какие продукты полезно есть перед сном
Зарубежные диетологи рассказали, что необходимо устраивать перекус перед сном для избежания лишнего веса.
Газета.Ru 04:34
Кино
В Москве проходит фестиваль «Классика аниме»
В Японии вообще распространены сюжеты, связанные с этими трагическими событиями, но Накадзава посвятил им всего себя.
Фильм Про 11:51
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Политика
Зеленский помиловал политзаключенных из списка на обмен с Россией
Россия и Украина ведут переговоры об одновременном обмене политзаключенными после телефонного разговора Владимира Путина и Владимира Зеленского.
ТВ Центр вчера в 11:33
Музыка
Игорь Крутой и Крид устроили танцевальный баттл
Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.
Life.ru 09:38
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32
Политика
Нидерланды сообщили о попытках помешать Украине передать Цемаха России
Нидерланды несколько раз на высшем уровне консультировались с Украиной, чтобы не допустить участия Цемаха в обмене заключенными с Россией, написал Блок.
РБК 12:07
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда вчера в 17:47
Политика
Освобожденный в Киеве Вышинский вылетит в Москву в ближайшие минуты
Освобожденный украинским судом журналист Кирилл Вышинский в ближайшие минуты вылетит из Киева в Москву, сообщил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
ФАН 03:22
Происшествия
Жители вновь покинули Каменку из-за утилизации боеприпасов
5 августа в Ачинском районе прогремели первые взрывы на складе в воинской части неподалеку от села Каменка.
РБК 11:52
Игры
В дополнении «Мир магии» для The Sims 4 можно будет устраивать колдовские дуэли
В преддверии выхода нового дополнения для The Sims 4 студия Electronic Arts выпустила трейлер, где можно узнать об игровой системе магии.
Игромания.ру 05:33
Единоборства
Салихов нокаутировал Талеба на UFC 242
В раннем предварительном поединке на UFC 242 россиянин Муслим Салихов победил американца Нордина Талеба.
Матч ТВ 11:38
Происшествия
В белорусской деревне Лесково обнаружен слон
Эхо Москвы 12:31
Шоу-бизнес
Марио Касас «признался» Регине Тодоренко в любви
Регина Тодоренко хитростью вынудила испанского актера Марио Касаса сказать ей: «Я тебя люблю».
Discover24 12:20
Происшествия
В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11
Политика
В Минске обсудят обмен между Киевом и Донбассом по формуле «200 на 70»
На 18 сентября намечена встреча в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которой предстоит обсудить перспективу обмена пленными между Киевом и Донбассом в формате «всех установленных на всех установленных».
Ридус 09:47
Футбол
Сборная России по футболу обыграла команду Шотландии
Сборная России по футболу в рамках отборочного раунда Евро-2020 в гостевом матче обыграла команду Шотландии.
Реальное время вчера в 16:42
Теннис
Медведев сыграет с Надалем в финале US Open
Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
Газета.Ru 05:28
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Бузова на Бали стала питаться лапшой быстрого приготовления
Российские туристы застали телеведущую в одном из магазинов, где она занималась покупками. Рядом с ней был некий молодой человек.
Телепрограмма 03:55
Авто
В Сети появилась информация об уникальном ЗАЗ-970 «Точило»
Яркий пример – грузовичок ЗАЗ-970 «Точило» вагонной компоновки, созданный на базе «Запорожца» в 1962 году.
Автоновости дня 00:21