Общество

КоммерсантъКоммерсантъТорговые центры нарастили аудиторию

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Руководитель отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько объясняет, что в Москве доля онлайн-продаж в общей структуре товарооборота заметно выше средней по России: 18% против 5%.
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Торговые центры нарастили аудиторию

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