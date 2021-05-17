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Экономика

Торговые центры попросили выделить их в отдельную отрасль

РСТЦ просит принять отдельный код для торговых центров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). На его основе в прошлом году власти выделяли сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии, которым предоставлялась господдержка.В источнике
РБК
Росбалт
BFM.ru
ОГТРК Ямал-Регион
Моллы.Ru
Sostav.ru
ФАН

С чего всё началось

Торговые центры попросили для поддержки выделить их в отдельную отрасль

По словам первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова исключение рынков и объектов для оптовой торговли из понятия торговые центры правильно, но при этом для таких объектов необходим свой отдельный выделенный вид деятельности.
РБКвчера в 06:36

Подробнее о событии

Российский Совет торговых центров обратился в Минэкономразвития

Эхо Москвывчера в 15:06

Торговые центры попросили выделить их в отдельную отрасль

BFM.ruвчера в 12:07

Торговые центры попросили выделить их в отдельную отрасль

Forbesвчера в 07:47

РБК: Российские торговые центры просят выделить их в отдельную отрасль

Росбалтвчера в 09:54

Торговые центры просят выделить в отдельную отрасль для поддержки

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:44

Торговые центры попросили для поддержки выделить их в отдельную отрасль

РБКвчера в 06:36

Торговые центры просят правительство сделать их полноценной отраслью в России

ФАНвчера в 05:34
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Как предотвратить кибер-атаки хакеров на госорганы и объекты важной инфраструктуры?

По данным специалистов, хакеры, атаковавшие российские федеральные органы исполнительной власти, собирались скомпрометировать IT-инфраструктуру и выкрасть конфиденциальную информацию.
Vologda-poisk.ruвчера в 04:08

Пострадавших при крушении вертолета под Архангельском доставили в больницу

Два человека, пострадавших при крушении вертолета Robinson в районе острова Мудьюг в Белом море под Архангельском, доставлены в архангельскую областную больницу, написал во вторник в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский.
ТАСС17:35