Торговые центры попросили выделить их в отдельную отрасль
РСТЦ просит принять отдельный код для торговых центров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). На его основе в прошлом году власти выделяли сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии, которым предоставлялась господдержка.В источнике
С чего всё началось
Торговые центры попросили для поддержки выделить их в отдельную отрасль
По словам первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова исключение рынков и объектов для оптовой торговли из понятия торговые центры правильно, но при этом для таких объектов необходим свой отдельный выделенный вид деятельности.
РБКвчера в 06:36