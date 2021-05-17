РСТЦ просит принять отдельный код для торговых центров в общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). На его основе в прошлом году власти выделяли сферы бизнеса, наиболее пострадавшие от пандемии, которым предоставлялась господдержка.

С чего всё началось Торговые центры попросили для поддержки выделить их в отдельную отрасль По словам первого вице-президента Crocus Group Эмина Агаларова исключение рынков и объектов для оптовой торговли из понятия торговые центры правильно, но при этом для таких объектов необходим свой отдельный выделенный вид деятельности. РБК вчера в 06:36