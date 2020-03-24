Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТорговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
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Эксперт: падение трафика на 30% будет критично для торговых центров

РИА Новости08:21

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

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Торговые центры предупредили о дефолте

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ТАССвчера в 13:51

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфаксвчера в 13:30

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Агентство Москвавчера в 10:01

«План Б» для торговых центров

MarketMedia08:54
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Политика

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.
Вести.Ru 06:15
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Общество

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МР7.ру 09:38
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По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Коммерсантъ вчера в 11:44
Происшествия

В Краснодарском крае разбился самолет L-39

Пилот погиб в результате крушения учебного самолета в Краснодарском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
ТАСС 10:35
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае мужчина скончался в автобусе из-за хантавируса, сообщила газета Global Times. Носителем этой инфекции являются грызуны.
Коммерсантъ 06:38
Космос

«Убийца планет»: К Земле несется астероид размером с поселок

Актуальные Новости 22 марта в 05:52
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes 23 марта в 10:57
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Авто

Составлен рейтинг самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Эксперты составили рейтинг бюджетных автомобилей, способных без поломок преодолеть свыше 400 тысяч километров.
Актуальные Новости 08:17
Здоровье

В Прикамье выявили два новых случая заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор подтвердил два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в Пермском крае.
Российская газета 09:03
Здоровье

В Одесскую область коронавирус прибыл из США — Куцый

Отмечается, что молодой человек 1995 года рождения, который в настоящее время проживает в Одессе, недавно прибыл из США.
Украина.ру 09:48
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Экономика

Росстат зафиксировал рост инфляции

Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 09:03
Игры

ПК-версия GTA IV вернулась в продажу, но не без подвоха

Как и было обещано, 24 марта ПК-версия криминального боевика Grand Theft Auto IV вернулась на цифровые прилавки в виде полного издания для Steam и Rockstar Games Launcher.
3DNews 04:08
Общество

В Ростовской области зафиксирован первый случай коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил первый случай коронавируса.
1rnd.ru 04:57
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Происшествия

В СКФО задержаны пять сторонников террористического сообщества

Главарь отбывал наказание за незаконную торговлю оружием и находясь в исправительном учреждении смог навербовать сторонников.
Российская газета 09:22
Экономика

Сбербанк вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Взамен Сбербанк введет аналогичную комиссию за все переводы свыше 50 000 руб. в месяц – уже вне зависимости от региона, следует из данных банка.
Ведомости 10:30
Общество

У принца Чарльза обнаружили коронавирус

У принца Уэльского Чарльза обнаружен коронавирус, передают Sky News и BBC.
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Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России ускорят

Москва, 25 марта 2020, 10:34 — REGNUM Россия планирует нарастить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
REGNUM 03:34
Политика

Россияне назвали важнейшую поправку в Конституцию

По данным опроса ВЦИОМ, большинство граждан России считают пункт о доступности медицинского обслуживания самой важной поправкой к Конституции, сообщает Газета.ru.
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Общество

Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке

Национальная служба новостей вчера в 11:26
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Общество

Власти ОАЭ не разрешили «Победе» доставить россиян домой из Дубая

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Здоровье

В Крыму откроют центры для изоляции больных коронавирусом

Бизнес-газета 06:56
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Россия создаст карту Луны для высадки космонавтов

Известия 21 марта в 22:20
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В Москве приостановили бесплатный проезд для пенсионеров старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках мер профилактики распространения коронавируса временно отменил бесплатный проезд в общественном транспортедля столичных пенсионеров старше 65 лет, а также для студентов и москвичей с хроническими заболеваниями.
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REGNUM 06:21
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