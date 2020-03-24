«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей, ставится под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны», – приводит РИА "Новости" выдержку из письма, адресованного правительству России.

Торговые центры России предупредили о риске дефолта на триллион рублей

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.

Общество В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.

Происшествия В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.

Общество «Яндекс.Такси» организует перевозку врачей «Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.

Экономика Подсчитаны потери россиян из-за нового налога Подсчитаны финансовые потери россиян из-за нового налога на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Политика Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20 Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.

Финансы Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.

Общество В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.

Общество Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Игры Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy неожиданно вышла на PS4 После анонса переиздания Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в прошлом сентябре мы ничего не слышали об экшене, однако сегодня он неожиданно вышел на PS4 за 1749 рублей.

Общество В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.