Коронавирус
ГородовойТорговые центры России предупредили о риске дефолта на триллион рублей
«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей, ставится под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны», – приводит РИА "Новости" выдержку из письма, адресованного правительству России.
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Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфакс24 марта в 13:30
Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли
Агентство Москва24 марта в 10:01
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У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
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Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге
С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
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В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские
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La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
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В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
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Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановили
В Екатеринбурге с большой вероятностью приостановят уже идущий шахматный турнир претендентов.
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В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка
Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик
Общество
«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей
«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
Экономика
Подсчитаны потери россиян из-за нового налога
Подсчитаны финансовые потери россиян из-за нового налога на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Общество
Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля
Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Политика
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20
Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве
Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
В России из-за коронавируса объявили нерабочую неделю
Глава государства отметил, что выходными станут дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Финансы
Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина
Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома
Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
Общество
Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
Политика
В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba
Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
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Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Игры
Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy неожиданно вышла на PS4
После анонса переиздания Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в прошлом сентябре мы ничего не слышали об экшене, однако сегодня он неожиданно вышел на PS4 за 1749 рублей.
Общество
В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными
Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
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Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»
Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
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На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Происшествия
В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом
Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
Шоу-бизнес