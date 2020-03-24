Коронавирус

ГородовойГородовойТорговые центры России предупредили о риске дефолта на триллион рублей

«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей, ставится под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны», – приводит РИА "Новости" выдержку из письма, адресованного правительству России.
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Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК24 марта в 11:40

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъ24 марта в 11:19

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

РИА Новости24 марта в 10:51

Торговые центры России попросили правительство субсидировать им ставки по кредитам

ТАСС24 марта в 13:51

Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам

Интерфакс24 марта в 13:30

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москва24 марта в 10:01

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Ведомости24 марта в 13:06
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Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Общество

Рестораны и кафе временно закроют в Петербурге

С 28 марта по 5 апреля в городе будут закрыты для посетителей практически все заведения общепита.
News.ru 08:56
Общество

В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о дополнительных мерах против распространения коронавируса, которые будут действовать в столице во время нерабочей недели.
РБК 04:15
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Спорт

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге приостановили

В Екатеринбурге с большой вероятностью приостановят уже идущий шахматный турнир претендентов.
Подмосковье Сегодня 04:50
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM 24 марта в 23:44
Здоровье

Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач Лущик

Волгоградская правда 08:24
Общество

«Яндекс.Такси» организует перевозку врачей

«Яндекс» организует перевозку врачей, доставку продуктов, лекарств и тестов на коронавирус, для чего вместе с партнерами сформирует отдельный парк из тысяч машин, подключенных к сервису «Яндекс.Такси», говорится в сообщении.
Коммерсантъ 09:24
Экономика

Подсчитаны потери россиян из-за нового налога

Подсчитаны финансовые потери россиян из-за нового налога на проценты по депозитам и купонный доход по облигациям.
Lenta.ru 03:07
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

Российские студенты уйдут на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
РИА Новости 00:29
Политика

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20. Он начался 26 марта в 15 часов. Саммит проходит в закрытом для прессы режиме.
Вести.Ru 08:32
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить твит о комендантском часе в Москве

Роскомнадзор обратился к социальной сети Twitter с требованием удалить фейковую запись о введении в Москве комендантского часа, сообщает ведомство.
Ведомости 08:38
Общество

Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Live24 02:42
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.
РБК 07:18
Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

В России из-за коронавируса объявили нерабочую неделю

Глава государства отметил, что выходными станут дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.
Деловая газета. Юг вчера в 10:20
Финансы

Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.
ТАСС вчера в 09:53
Общество

В Нур-Султане и Алма-Ате ограничили выход людей из дома

Власти Казахстана приняли решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алма-Ата, в частности, жителям этих городов с 28 марта нельзя покидать жилище за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на решение госкомиссии по чрезвычайному положению.
РИА Новости 08:59
Общество

Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.
RT на русском 01:24
Политика

В Россию прибыли маски и тест-системы от основателя Alibaba

Москва, 26 марта 2020, 14:24 — REGNUM Китайский миллиардер Джек Ма передал России более 1 млн медицинских масок и 200 тыс. тест-систем, позволяющих выявить коронавирус.
REGNUM 07:24
Происшествия

Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Интерфакс 07:18
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Игры

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy неожиданно вышла на PS4

После анонса переиздания Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в прошлом сентябре мы ничего не слышали об экшене, однако сегодня он неожиданно вышел на PS4 за 1749 рублей.
Игромания.ру 07:56
Общество

В ВОЗ назвали меры России по борьбе с коронавирусом замечательными

Россия применяет целый комплекс мер по борьбе с коронавирусом с первого дня, когда Китай направил уведомление во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), применяемые меры можно назвать замечательными.
Rambler News Service 07:01
Театры

Домогаров покинул МХАТ имени Горького из-за «некрасивой ситуации»

Издание сообщает, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков сообщил, что конфликта нет, а о прекращении сотрудничества Домогаров руководство театра не уведомлял.
REGNUM вчера в 02:45
Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Происшествия

В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом

Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
REGNUM 05:02
Шоу-бизнес

Иван Ургант поздравил 74-летнего Евгения Петросяна с рождением сына

Вокруг ТВ вчера в 10:16
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