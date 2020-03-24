Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТорговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
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Российский самолет Су-27 упал в Черное море

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