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Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Общество «Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.

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Происшествия Группе омичей вынесли приговор за хищение почти 600 млн рублей Мацелевичу суд назначил пять лет лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей, Примакову — пять лет лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей, Петросяну — 4,8 года лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, Ефремову — три года лишения свободы со штрафом 800 тысяч рублей.