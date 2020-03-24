Коронавирус
КоммерсантъТорговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Торговые центры в РФ попросили помощи у правительства, пригрозив дефолтами по долгам
Интерфаксвчера в 13:30
Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли
Агентство Москвавчера в 10:01
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Экономика
В России может резко подорожать импортный алкоголь
Как сообщил председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, цены на импортный алкоголь начнут повышаться с 1 апреля.
Наука
«Чих» от яркого света и 5 других фактов о чихании
2. Около 25% людей чихают, выходя из темного помещения на яркий свет.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
Студентов российских вузов отправят на каникулы
Студентов российских вузов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минобрнауки России.
Космос
Три черных дыры поставили крест на предсказании будущего Вселенной
Т-симметрия позволяет ученым предсказывать, что будет со Вселенной в будущем.
Общество
Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Кино
Warner Bros. ищет актёра на главную роль в новом «Аквамене»
Общество
Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве
Пик заболеваемости по коронавирусу еще не пройден, власти Москвы надеются, что он пройдет плавно, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Армия и оружие
Россия перебросила в Сирию полевые гаубицы для действий в Идлибе
Российская Федерация осуществила переброску 152-миллиметровых полевых гаубиц 2А65 «Мста-Б» на территорию Сирии, которые будут использованы в Идлибе.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российский ценник
Компания Mitsubishi объявила рублевые цены на компактный кроссовер ASX 2020 модельного года и назвала сроки начала продаж автомобиля на рынке РФ.
Здоровье
Глава ВОЗ призвал страны мира «атаковать коронавирус»
Женева, Швейцария, 25 марта 2020, 22:23 — REGNUM Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что странам мира не стоит ограничиваться карантином для граждан, 25 марта сообщает пресс-центр ВОЗ.
Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Музыка
«Евровидение» может пройти онлайн
Европейский вещательный союз (ЕВС) сообщил, что международный вокальный конкурс «Евровидение – 2020» может пройти в режиме онлайн.
Общество
Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц
Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Кино
Уточнены детали сюжета фильма «Поезд в Пусан 2»
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Здоровье
На Украине число случаев заражения коронавирусом возросло до 84
Представители Министерства здравоохранения Украины сообщили о том, что число заболевших коронавирусом граждан выросло с 73 до 84 человек.
Происшествия
В Краснодарском крае упал самолет L-39
Легкомоторный учебно-тренировочный самолет L-39 потерпел крушение в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
Шоу-бизнес
Ушла из жизни актриса Инна Макарова
В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
Украина обвинила Россию в манипулировании пандемией коронавируса
Россия манипулирует пандемией коронавируса для того, чтобы снять с себя санкции.
Финансы
Поможет ли антикризисная программа Путина выжить российской экономике
РБК разбирался, сможет ли антикризисная программа президента помочь выжить российской экономике в условиях пандемии и обвала цен на нефть.
Культура
Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Космос
Первая межзвездная комета разрушилась
Первая межзвездная комета астронома Борисова, скорее всего разрушается на части.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.