Коронавирус

РБКРБКРоссийские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

«Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 трлн руб. и ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны», — отмечается в письме. В связи с этим РСТЦ просит правительство о дополнительной поддержке.
Читать в источнике
Комментировать80

Подробнее о событии

Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн

РБК11:40

Владельцы российских ТЦ обратились за помощью правительству

РИА Новости10:51

Торговые центры предупредили о дефолте

Коммерсантъ11:19

Российский совет торговых центров направил премьер-министру РФ предложения по господдержке отрасли

Агентство Москва10:01

Торговые центры попросили Мишустина о помощи

Lenta.ru13:03

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Ведомости13:06

Собственники торговых центров попросили премьера поддержать их в условиях спада числа посетителей из-за коронавируса

Эхо Москвы13:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7112 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Происшествия

Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
REGNUM 07:44
Политика

Силы Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ поручил Минтрансу проработать вопрос о привлечении сил и средств Минобороны, МЧС и Управления делами президента РФ для вывоза российских граждан из-за границы.
ТАСС 12:04
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Политика

Путин посетил больницу в Коммунарке

Коммерсантъ 09:44
Общество

Британские врачи назвали новые симптомы коронавируса

Одним из симптомов "опасного вируса" в организме человека может быть потеря обоняния, считают британские медики.
Evo-rus.com 04:12
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:36
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru вчера в 12:05
Религия

РПЦ подумает над ограничением доступа в храмы

Как следует из циркулярного письма управляющего делами патриархии митрополита Дионисия, которое публикует пресс-служба РПЦ, вопрос об ограничении доступа в храмы на богослужениями может быть рассмотрен в случае введения властями режима, ограничивающего пользование общественным транспортом, а также посещение публичных мест, таких как торговые учреждения, организации общественного питания и другие.
Интерфакс 12:18
Наука

«Альфа-кетоамиды» остановили размножение коронавируса

Evo-rus.com 03:05
Общество

В гидрометцентре рассказали о погоде летом

В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:32
Финансы

В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Мой Брянск вчера в 22:54
Политика

Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны Группы двадцати (G20) снять действующие в отношении других стран санкции для борьбы с пандемией коронавируса.
ТАСС 12:56
Общество

В Москве утвердили пакет антикризисных мер для бизнеса

Власти Москвы утвердили первый пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, пострадавшего из-за пандемии вируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:08
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Транспорт

РЖД согласовали специальный поезд для вывоза россиян из Украины

РЖД назначили специальный поезд №906/905 по маршруту Киев - Москва - Киев для вывоза россиян из Украины и граждан Украины из РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 12:58
Армия и оружие

Турция готовится к атаке в Идлибе

Военный репортер Евгений Поддубный рассказал о ситуации в Идлибе накануне спецоперации Турции.
Infox.ru вчера в 05:21
Здоровье

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Piter.tv 08:07
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Происшествия

ФСБ задержала хакеров за продажу краденых данных банковских карт

Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании более 30 человек из нескольких регионов за продажу краденых данных банковских карт.
Ведомости 03:58
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Известия 00:55
Политика

В Госдуме ответили на стихи Шнурова про Крым

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек стихами ответил музыканту Сергею Шнурову на его критическое стихотворение о "никем не признанном" полуострове.
РИА Новости вчера в 16:09
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Здоровье

На Кубани заболеваемость гриппом и ОРВИ не превысила эпидпорог

Жители и гости Кубани могут круглосуточно обращаться по вопросам коронавируса по телефону 8 (800) 555-49-43.
Кубань 24 08:33
Общество

Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде

Главный врач областной больницы в Калуге Владимир Кондюков в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Газета.Ru 06:43
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv 09:25
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Общество

Алексею Воробьеву отказались делать тест на коронавирус в США

ИА InterMedia 04:35
Спорт

Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.
РИА Новости 08:53
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное