Коронавирус
ИзвестияТорговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
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МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.ТАСС10:35
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Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
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Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
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Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
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Власти Москвы признали коронавирус чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством
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Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера
Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
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В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа
В Роспотребнадзоре назвали главные отличия коронавируса от гриппа. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведомство.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Политика
Россию предупредили о негативных последствиях из-за закрытия границ
Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Общество
Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте
Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.
Общество
«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса
"Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.
Кино
В Голливуде оценили убытки от коронавируса
Эксперты приводят в пример новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать", премьеру которого уже перенесли.
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Здоровье
На Украине предложили ограничить передвижение по стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Армия и оружие
Украина: ракетный катер «Прилуки» обратил в бегство российский сторожевик
Общество
УрФУ переходит на дистанционное обучение студентов
Аналогичные меры могу быть введены в школах региона Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на дистанционную форму обучения, заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.
Политика
Делегация США собралась в Москву на 9 Мая
Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение
Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Наука
В геноме коронавируса обнаружено первое большое изменение
Политика
Закон о поправке к Конституции поступил в КС
Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение Конституционного суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Происшествия
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери
В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.