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Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
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с чего всё началось

Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.
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Подробнее о событии

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Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
Газета.Ru 14:47
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Решение властей Узбекистана закрыть границы из-за распространения эпидемии коронавируса может привести к социальному взрыву в России.
Lenta.ru 10:05
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Общество

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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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Более 9,99 млн просмотров собрал клип на песню Uno группы Little Big, которая будет представлять Россию на 65-м песенном конкурсе «Евровидение».
Мойка78 вчера в 00:11
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На Украине предложили ограничить передвижение по стране

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В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
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В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек

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УрФУ переходит на дистанционное обучение студентов

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Делегация США собралась в Москву на 9 Мая

Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение

Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.
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В геноме коронавируса обнаружено первое большое изменение

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Политика

Закон о поправке к Конституции поступил в КС

Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение Конституционного суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
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В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
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