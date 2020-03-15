с чего всё началось

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.

Политика Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Кино Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты» В многострадальном ситкоме "Сваты" новая беда: проект покинула одна из ведущих его актрис - 57-летняя Заслуженная артистка России Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.

Общество Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.

Здоровье Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Общество Туристы с Украины помещены на карантин по коронавирусу в Египте Шарм-эль-Шейх, Египет, 15 марта 2020, 12:46 — REGNUM Украинские туристы в Египте, которые отдыхали в двух гостиницах страны, будут находиться на карантине, сообщили 15 марта в пресс-службе министерства инфраструктуры Украины.

Общество «Яндекс» запустил карту распространения коронавируса "Яндекс" запустил онлайн-карту, на которой отображаются данные о распространении коронавируса нового типа в России и мире.

Кино В Голливуде оценили убытки от коронавируса Эксперты приводят в пример новый фильм про Джеймса Бонда "Не время умирать", премьеру которого уже перенесли.

Общество В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.

Общество УрФУ переходит на дистанционное обучение студентов Аналогичные меры могу быть введены в школах региона Уральский федеральный университет (УрФУ) переходит на дистанционную форму обучения, заявил ректор вуза Виктор Кокшаров.

Общество В калининградских школах и детсадах ввели свободное посещение Свободное посещение из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции вводится в школах и детсадах Калининградской области c понедельника, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Политика Закон о поправке к Конституции поступил в КС Закон о поправке к Конституции поступил на рассмотрение Конституционного суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Происшествия В Москве обстреляли девушек-промоутеров На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.