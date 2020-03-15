с чего всё началось

Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.

Политика Трамп извинился за очереди в аэропортах Президент США Дональд Трамп извинился за очереди, которые образовались в аэропортах страны из-за «очень кропотливых медицинских осмотров» в связи с распространением коронавируса.

Общество Минобрнауки порекомендовало вузам перейти на дистанционное обучение Министерство науки и высшего образования порекомендовало вузам с 16 марта организовать дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто Появились первые изображения кроссовера Volvo XC100 Совсем недавно представители марки Volvo рассказали о том, что компания планирует расширить свой модельный ряд новыми кроссоверами ХС100 и ХС40.

Политика Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина» Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.

Политика Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.

Гаджеты Эксперты назвали 5 признаков плохого смартфона Профильные эксперты назвали 5 признаков плохого смартфона, которые способны превратить жизнь человека в ад.

Политика Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на 9 мая Высокопоставленная делегация США приедет в Москву на празднование 75-й годовщины Победы, если ситуация с коронавирусом нового типа не изменит планы по проведению мероприятия.

Общество «Вечерний Ургант» отказался от зрителей В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».

Кино Победителей фестиваля «Утро Родины» объявили на Сахалине Фестиваль многосерийных художественных фильмов Утро Родины, включенный в перечень мероприятий нацпроекта Культура, проходил в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта.

Авто Названы самые «страшные» отечественные автомобили Блогеры с канала на Youtube «ПриветТачка» составили список отечественных автомобилей, дизайн которых нельзя назвать привлекательным.

Экономика Ипотеку в России предложили ужесточить В новом проекте Банка России рассматривается возможность учитывать зависимость риска также и от размера первоначального взноса в рамках кредитов по «договору долевого участия в строительстве».

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.