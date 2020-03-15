Коронавирус
ИзвестияТорговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит. Об этом заявили в Минпромторге в воскресенье, 15 марта.
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с чего всё началось
МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.ТАСС10:35
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
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Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
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