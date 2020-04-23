Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. Так, в гипермаркетах Globus запрещают посещать магазины без медицинских масок, которые предлагают приобрести на входе.

с чего всё началось

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