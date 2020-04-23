Коронавирус
КоммерсантъТорговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
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с чего всё началось
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. Так, в гипермаркетах Globus запрещают посещать магазины без медицинских масок, которые предлагают приобрести на входе.Коммерсантъ08:12
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru 04:00
Общество
Собянин: Москва не прошла середину пути в борьбе с коронавирусом
В Москве рост числа случаев заболевания коронавирусом достигает 15% в день, при этом город ещё не прошёл середину пути в борьбе с COVID-19.
RT на русском 11:28
Общество
Песков назвал антикризисные предложения Навального популизмом
Поверхностными и популистскими являются предложения Навального по поддержке населения в период эпидемии, заявил 23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ИА Красная Весна 08:19
Общество
В Чехии отменяется запрет на свободу передвижения
Прага, 24 апреля 2020, 01:36 — REGNUM В Чехии с 24 апреля отменяется запрет на свободное перемещение граждан, введённый в связи с коронавирусной пандемией.
REGNUM 18:36
Политика
Додон прокомментировал отмену получения Молдавией кредита от России
Конституционный суд Молдавии в четверг приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, Вступление закона в силу приостановлено до тех пор, пока КС не даст свою оценку заключенному соглашению.
РИА Новости 13:21
Происшествия
На Камчатке женщина и двое детей погибли при пожаре
Женщина и двое малолетних детей погибли в пожаре на Камчатке, возбуждено уголовное дело, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
РИА Новости 17:22
Гаджеты
AMD Ryzen 3 300X почти не уступает Intel Core i7-7700K
Согласно результатам одноядерного тестирования производительности новый процессор Ryzen 3 3300X от AMD отстает от Intel Kaby Lake 7-го поколения всего на 0,5%. Поскольку производительность одного ядра не всегда является одинаковой для разных процессоров, еще неизвестно, насколько хорошо Ryzen 3 3300X работает при работе всех четырех ядер.
МИТ 15:25
Армия и оружие
Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы
Иранские военные будут атаковать американские корабли, если будет угроза безопасности, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.
Коммерсантъ 07:17
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Общество
В Ленобласти введут ограничения для петербуржцев-дачников
Дачники смогут проехать на свои участки в Ленинградской области свободно, однако скорее всего только транзитом.
Санкт-Петербургские ведомости 09:29
Игры
Бесплатные игры в Epic Games Store: For the King, Amnesia и Crashlands
Через неделю, с 30 апреля, пользователи сервиса смогут забрать две игры: Amnesia: The Dark Descent — культовый хоррор от создателей Penumbra; Crashlands — сюжетный ролевой экшен с элементами выживания и ставкой на крафтинг.
Игромания.ру 11:23
Энергетика
Эр-Рияд перенаправит танкеры, если США введут запрет на импорт нефти
Саудовская Аравия изучает возможность перенаправить нефтяные танкеры, направляющиеся в США, если американский президент Дональд Трамп решит ограничить импорт нефти из королевства, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
РИА Новости 01:51
Игры
Анонсирована пародийная Mass Effect — Minimal Affect
Игромания.ру 10:22
Кино
Смолянин стал одним из главных героев в сериале на федеральном канале
Степан Девонин сыграл роль отца главного героя Саши - Фёдора. Семья главного героя Саши Рябинина - среднестатистическая.
Readovka67.ru вчера в 10:00
Общество
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Наука
Планеты-океаны в нашей Галактике не имеют дна
Существующие в нашей Галактике планеты-океаны могут вообще не иметь определенного твердого дна.
Русская Планета 01:33
Общество
Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов, которые пока закрылись для посетителей из-за коронавируса.
Интерфакс 09:01
Игры
Авторы XCOM: Chimera Squad представили трёх новых агентов
Разработчики XCOM: Chimera Squad из студии Firaxis опубликовали новые трейлеры игры, в которых представили трёх агентов: танка Cherub, инженера Patchwork и псионика Shelter.
Игромания.ру 21 апреля в 04:37
Политика
Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что даты принятия решения по режиму самоизоляции нет.
RT на русском 07:25
Футбол
Де Брейне рассказал о своих слабых местах
Футболист английского "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне рассказал о своих слабых местах, передает Sky Sports.
Газета.Ru 14:57
Экономика
Палата представителей США приняла пакет поддержки экономики
Палата представителей США в пятницу приняла пакет поддержки экономики почти на 500 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости 18:00
Биатлон
Антон Шипулин: Не собираюсь участвовать в выборах президента СБР
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что не планирует участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России в случае ухода с этого поста Владимира Драчева.
Bookmaker-ratings.ru 12:30
Политика
Российские дипломаты обвинили Украину в кощунстве
Позиция Киева, заблокировавшего в Генассамблее ООН проект резолюции по борьбе с коронавирусом, является кощунством, говорится в комментарии, опубликованном на сайте постпредства России при всемирной организации.
РИА Новости 19:03
Экономика
ОАО РЖД не хватает денег на выполнение инвестпрограммы
Если учитывать нужды ФПК в закупке вагонов у Тверского вагоностроительного завода, общий дефицит достигает 525 млрд руб. По словам собеседника "Ъ", текущий прогноз по основной деятельности ОАО РЖД предполагает падение погрузки на 7,7% к плану, составлявшему 1315,2 млн тонн, что означает снижение на 5% к уровню 2019 года.
Коммерсантъ 14:39
Здоровье
В Казахстане увеличилось число медиков, которым выплатят премии
Нур-Султан, 23 апреля 2020, 15:08 — REGNUM Вдвое увеличится число медиков в Казахстане, которым выплатят премии за борьбу с коронавирусом.
REGNUM 08:08
Шоу-бизнес
Иван Краско признался, что находится на грани нищеты
Paparazzi.ru 04:22
Общество
Врач назвал преимущество алкоголиков в противостоянии с коронавирусом
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о шансах алкоголиков и наркоманов противостоять заражению коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 23:08