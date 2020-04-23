Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТорговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
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с чего всё началось

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. Так, в гипермаркетах Globus запрещают посещать магазины без медицинских масок, которые предлагают приобрести на входе.
Коммерсантъ08:12

Подробнее о событии

Магазины стали вводить новое правило для россиян в период пандемии

РИА Новости13:18

Российские торговые сети начали закрывать вход для покупателей без масок

Интерфакс09:23

Крупнейшие ретейлеры не будут запрещать покупателям посещать магазины без масок

ТАСС11:40

Магазины ввели новое правило для россиян

Lenta.ru10:37

Магазины начали запрещать покупателям ходить без масок

Комсомольская правда12:51

Торговые сети начали запрещать вход покупателям без масок

БИЗНЕС Online08:33

Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок

Коммерсантъ08:12
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Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика

Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний

«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
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Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
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Экономика

Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным

Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
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Футбол

УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран

В общем, УЕФА еще раз призвал национальные лиги доиграть свои турниры и распределить места в еврокубках по спортивному принципу, поскольку в последнее время даже в Английской премьер-лиге (АПЛ) все громче звучат предположения о том, что чемпионат следует просто закончить на этом моменте и ничего не определять.
Газета.Ru 13:39
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Политика

Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму

Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
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Общество

Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
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Общество

В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Здоровье

Власти исключили отказ в оплате лечения от коронавируса по ОМС

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что лечение зараженных коронавирусом будет оплачиваться по полису ОМС, только если больных госпитализировала скорая.
РБК 09:06
29
Шоу-бизнес

Семья личного водителя Бабкиной заразилась коронавирусом

Шестого апреля Надежда Бабкина попала в лечебное учреждение. Артистка провела несколько дней в искусственной коме.
Ореанда-Новости 07:30
29
Технологии

Робопсу Boston Dynamics нашли применение в телемедицине

Ранее Spot уже находили самые разные применения: его "нанимали" для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок и даже заставляли работать рикшей.
Вести.Ru 12:52
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
5,1K
Армия и оружие

Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике

Соединенные Штаты не ставят под сомнение законность российских интересов в Арктике, но серьезно обеспокоены возросшей военной активностью России в этом регионе.
Ридус 14:19
Общество

В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции

Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
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Происшествия

В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице

За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
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Авто

В России открылся автосалон новых советских машин

Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
40
Общество

Саратовцам разъяснили возможность посещения кладбищ на Радоницу

Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня, 23 апреля, в ходе заседания антикоронавирусного оперативного штаба при региональном правительстве подчеркнул, что запрет на посещение кладбищ, введенный властями в связи с угрозой распространения инфекции, продолжит действовать и во время Радоницы.
Saratovnews 12:58
3
Технологии

Российский стартап Miro привлек $50 млн от фонда с участием Цукерберга

Forbes 12:07
Общество

В Минобрнауки определились с началом учебного года

Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
93
Политика

В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва вчера в 13:24
3
Футбол

Габриэл Жезус пожертвовал 3 тонны еды жителям фавел в Бразилии

Sport24.ru 13:20
Футбол

Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.
Чемпионат 12:11
Экономика

«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. компьютеров с российскими процессорами

Ростех поставит ОАО «Российские железные дороги» 15 тыс. компьютеров на базе процессоров отечественного производства.
Известия 11:34
Армия и оружие

Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире

«По своим возможностям, «Ураган-1М» можно считать лучшей РСЗО в мире», - подытожил Карякин.
ГЛАС.RU 10:57
2
Политика

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
105
Игры

Исходный код CS:GO попал в открытый доступ

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
7
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
242
Политика

Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Здоровье

Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом

Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
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Наука

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
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