Коронавирус
КоммерсантъТорговые сети начали требовать обязательного ношения масок
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19.
Читать в источнике
Оценить172
с чего всё началось
Торговые сети начали требовать обязательного ношения масок Продуктовые сети начали вводить ограничения для покупателей из-за COVID-19. Так, в гипермаркетах Globus запрещают посещать магазины без медицинских масок, которые предлагают приобрести на входе.Коммерсантъ08:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7161 источник, обновлено в 15:08, Ашберн
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru 08:24
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости 14:37
Экономика
Кабмин выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Более 9,5 миллиарда рублей правительство выделит тем из них, где после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок.
Российская газета 06:22
Футбол
УЕФА может не пустить в еврокубки команды из отменивших сезон стран
В общем, УЕФА еще раз призвал национальные лиги доиграть свои турниры и распределить места в еврокубках по спортивному принципу, поскольку в последнее время даже в Английской премьер-лиге (АПЛ) все громче звучат предположения о том, что чемпионат следует просто закончить на этом моменте и ничего не определять.
Газета.Ru 13:39
Политика
Россия вернула в МИД Украины две ноты по Крыму
Российское Министерство иностранных дел на текущей неделе вернуло Украине две ноты протеста, которые были направлены Киевом.
RT на русском 10:25
Общество
Дефицит пипеток сократил число тестов в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прошлой неделе сократилось число тестов на коронавирус в столице.
Вести.Ru 12:16
Общество
В Москве тест на коронавирус обязаны делать всем пациентам с ОРВИ
В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра столицы Анастасию Ракову.
Газета.Ru 14:42
Здоровье
Власти исключили отказ в оплате лечения от коронавируса по ОМС
Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения о том, что лечение зараженных коронавирусом будет оплачиваться по полису ОМС, только если больных госпитализировала скорая.
РБК 09:06
Шоу-бизнес
Семья личного водителя Бабкиной заразилась коронавирусом
Шестого апреля Надежда Бабкина попала в лечебное учреждение. Артистка провела несколько дней в искусственной коме.
Ореанда-Новости 07:30
Технологии
Робопсу Boston Dynamics нашли применение в телемедицине
Ранее Spot уже находили самые разные применения: его "нанимали" для дистанционной проверки потенциально опасных объектов и поиска мест утечек газа, привлекали для осмотра строительных площадок и даже заставляли работать рикшей.
Вести.Ru 12:52
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Армия и оружие
Госдеп выразил озабоченность военной активностью России в Арктике
Соединенные Штаты не ставят под сомнение законность российских интересов в Арктике, но серьезно обеспокоены возросшей военной активностью России в этом регионе.
Ридус 14:19
Общество
В московском транспорте начнут штрафовать за нарушение дистанции
Контролеры и полиция в Москве начали проводить рейды по выявлению нарушений социальной дистанции в 1,5 м в общественном транспорте, за несоблюдение которой будут штрафовать в размере 5 тыс. рублей.
Известия 13:18
Происшествия
В Челябинской области 44 человека заразились коронавирусом в больнице
За все время в Челябинской области, по данным местного оперштаба, зарегистрировано 173 случая заражения COVID-19, умерли два человека.
Коммерсантъ 04:59
Авто
В России открылся автосалон новых советских машин
Москва, 23 апреля 2020, 10:47 — REGNUM Автосалон новых советских машин открылся в Рязани.
REGNUM 03:47
Общество
Саратовцам разъяснили возможность посещения кладбищ на Радоницу
Вице-губернатор Саратовской области Александр Стрелюхин сегодня, 23 апреля, в ходе заседания антикоронавирусного оперативного штаба при региональном правительстве подчеркнул, что запрет на посещение кладбищ, введенный властями в связи с угрозой распространения инфекции, продолжит действовать и во время Радоницы.
Saratovnews 12:58
Общество
В Минобрнауки определились с началом учебного года
Студенты российских вузов начнут учебный год 1 сентября.
Российская газета вчера в 06:43
Политика
В Кремле оценили способность Зеленского завершить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский теоретически и практически может завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока.
Вечерняя Москва вчера в 13:24
Футбол
Бышовец: Дзюба уже едет с базара. Джикия – наше будущее
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец назвал лучшего российского футболиста на данный момент.
Чемпионат 12:11
Экономика
«Ростех» поставит РЖД 15 тыс. компьютеров с российскими процессорами
Ростех поставит ОАО «Российские железные дороги» 15 тыс. компьютеров на базе процессоров отечественного производства.
Известия 11:34
Армия и оружие
Новейшие РСЗО «Ураган-1М» назвали лучшими системами в мире
«По своим возможностям, «Ураган-1М» можно считать лучшей РСЗО в мире», - подытожил Карякин.
ГЛАС.RU 10:57
Политика
Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра Минпромторга Дмитрия Овсянникова, который ранее был исключен из партии «Единая Россия» за грубое поведение в аэропорту Ижевска.
Коммерсантъ 13:32
Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Политика
Саакашвили высказался о конфликтах с Аваковым в правительстве Украины
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, получивший от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по реформам, высказался о возможной работе вместе с главой МВД Арсеном Аваковым, с которым скандалил несколько лет назад.
Lenta.ru 13:58
Здоровье
Медики Подмосковья пожаловались в ФСБ на заражение коронавирусом
Сотрудники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы обвинили администрацию в возможном заражении 52 медиков.
Medvestnik.ru 01:30
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20