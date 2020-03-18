Коронавирус
Газета.RuТорговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.
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с чего всё началось
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).URA.Ruвчера в 10:36
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Названа причина отсутствия товаров в российских продуктовых магазинах
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