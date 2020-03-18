Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) объяснила, что пустые полки в магазинах связаны не с дефицитом товаров, а с проблемами в логистике, пишет URA.RU.

Наше время (г. Ростов-на-Дону)

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