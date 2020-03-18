Коронавирус
URA.RuТорговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах
«Товаров на складах у торговых сетей достаточно на несколько недель вперед», — заверил Власенко. Ранее стало известно, что российские ритейлеры запросили поддержки у государства, чтобы справиться с повышенным спросом на ряд продуктов. Ажиотаж вызван пандемией коронавируса, который бушует в мире.
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с чего всё началось
Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).URA.Ruвчера в 10:36
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Названа причина отсутствия товаров в российских продуктовых магазинах
Московский Комсомолецвчера в 23:57
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Авто
В России запатентовали новый Nissan Juke
Напомним, что официальный дебют нового Nissan Juke состоялся осенью прошлого года.
Технологии
Joom запустил сервис по доставке продуктов в партнерстве с iGooods
Маркетплейс Joom запускает сервис доставки продуктов из гипермаркетов Joom Fresh в партнерстве с сервисом iGooods.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Происшествия
Насиловавший 15-летнюю дочь житель Вольска получил 15 лет колонии
В Вольске 50-летний местный житель осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении своей несовершеннолетней дочери (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Общество
Коронавирус обнаружен во всех штатах США
В американском штате Западная Вирджиния нашли первый случай заражения коронавирусом Таким образом, новая болезнь уже проникла во все штаты США.
Финансы
Центробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей
Банк России продал 16 марта иностранную валюту на 5,5 млрд рублей в качестве меры по поддержке курса российской валюты.
Происшествия
В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус
Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Происшествия
В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин
Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Наука
В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса
В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.
Армия и оружие
Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»
Политика
Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства
Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
Политика
Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
Общество
Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса
Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Экономика
Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей
Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
Культура
Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен
Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Здоровье
Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса
Самый большой вред коронавируса может заключаться в том, что зараза может стать сезонной болезнью, сообщает DEITA.
Общество
В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях
Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.