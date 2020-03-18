Коронавирус

URA.RuURA.RuТорговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

«Товаров на складах у торговых сетей достаточно на несколько недель вперед», — заверил Власенко. Ранее стало известно, что российские ритейлеры запросили поддержки у государства, чтобы справиться с повышенным спросом на ряд продуктов. Ажиотаж вызван пандемией коронавируса, который бушует в мире.
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с чего всё началось

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

Наличие пустых полок в российских продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом URA.RU сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
URA.Ruвчера в 10:36

Подробнее о событии

В АКОРТ прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах

РИА Новостивчера в 23:12

Торговые сети объяснили, почему пустуют полки в магазинах

Газета.Ru01:33

В АКОРТ объяснили «пустые полки» в российских магазинах

Известия00:56

АКОРТ заявила об отсутствии дефицита в российских магазинах

Вести.Ru00:54

Названа причина отсутствия товаров в российских продуктовых магазинах

Московский Комсомолецвчера в 23:57

Люди настроены запасаться продуктами: веет тревожным спокойствием

REGNUM05:18

Торговые сети объяснили пустые полки в российских магазинах

URA.Ruвчера в 10:36
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
ТАСС вчера в 14:08
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
РБК 02:22
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Авто

В России запатентовали новый Nissan Juke

Напомним, что официальный дебют нового Nissan Juke состоялся осенью прошлого года.
Daily-Motor.Ru 01:47
Технологии

Joom запустил сервис по доставке продуктов в партнерстве с iGooods

Маркетплейс Joom запускает сервис доставки продуктов из гипермаркетов Joom Fresh в партнерстве с сервисом iGooods.
Коммерсантъ 05:00
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Происшествия

Насиловавший 15-летнюю дочь житель Вольска получил 15 лет колонии

В Вольске 50-летний местный житель осужден за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении своей несовершеннолетней дочери (п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).
Коммерсантъ Саратов 05:52
Общество

Коронавирус обнаружен во всех штатах США

В американском штате Западная Вирджиния нашли первый случай заражения коронавирусом Таким образом, новая болезнь уже проникла во все штаты США.
КМВ Новости 00:52
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Финансы

Центробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России продал 16 марта иностранную валюту на 5,5 млрд рублей в качестве меры по поддержке курса российской валюты.
RT на русском 05:07
Происшествия

В Петербурге у более 300 человек заподозрили коронавирус

Ранее сообщалось, что в больнице имени Боткина с подтвержденным коронавирусом находятся семь человек из Петербурга и один – из Ленинградской области.
РИА Новости 04:06
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс вчера в 10:02
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Происшествия

В Москве задержали банду за стрельбу по автосалону и поджоги машин

Полицейские задержали банду хулиганов, которые дважды расстреляли автосалон в Москве, а после подожгли автомобили у дилерского центра, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 00:35
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Наука

В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса

В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости.
Molnet.ru 05:55
Армия и оружие

Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»

Военное обозрение вчера в 12:35
Политика

Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
REGNUM 05:18
Политика

Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
РИА Новости 05:45
Общество

Саудовская Аравия созовет саммит G20 из-за коронавируса

Саудовская Аравия, являющаяся страной-председателем G20 в 2020 году, намерена созвать экстренный саммит на фоне пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 16 марта в 16:12
Экономика

Сбербанк в начале апреля запустит систему быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведёт подключение к системе быстрых платежей (СБП), она будет доступна в начале апреля.
RT на русском 05:24
Культура

Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен

Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Кривое-зеркало.ру 05:50
Здоровье

Озвучен худший сценарий развития пандемии коронавируса

Самый большой вред коронавируса может заключаться в том, что зараза может стать сезонной болезнью, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:15
Общество

В США провели первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
РБК 16 марта в 17:55
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