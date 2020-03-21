Коронавирус
КоммерсантъТорговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и др.) опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом.
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с чего всё началось
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, что после закрытия границы с Белоруссией, российские ритейлеры обратились к Минску с просьбой помочь с поставками продуктов питания, так как в России начался дефицит, передает РБК со ссылкой на агентство "БелТа".Инфоросвчера в 12:41
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