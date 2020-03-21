с чего всё началось

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и др.) опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом.

Общество Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса "Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.

Общество В России зарегистрированы 54 новых случая коронавируса По состоянию на 20 марта в России зафиксировано 54 новых случая болезни. Это рекордное за сутки число заболевших коронавирусом в России.

Общество Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется.

Здоровье Ученые рассказали о борьбе алкоголя с коронавирусом Согласно совместному исследованию ученых из Германии и Швейцарии, новый коронавирус более чувствителен к алкоголю, чем ТОРС или БВРС, и может быть почти полностью уничтожен концентрацией этанола до 30 процентов.

Наука Теорию об искусственном происхождении коронавируса не подтвердили Ученые из Scripps Research оценили возможность искусственного создания появившегося в Китае в декабре 2019 года и ставшего причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Политика Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.

Экономика Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.

Футбол ФИФА представила официальный фильм о ЧМ-2018 в России Международная федерация футбола (ФИФА) на своем YouTube-канале опубликовала официальный фильм о чемпионате мира по футболу, состоявшемся в России в 2018 году.

Политика Лукашенко заявил о поддержке Москвой предложений по нефти Выдвинутые Москвой условия по поставкам нефти учитывают предложения Минска, следует из доклада национальных нефтеперерабатывающих предприятий президенту Александру Лукашенко.

Общество WSJ узнала о планах США создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией Чиновники из Министерства энергетики США убеждают администрацию президента Дональда Трампа создать альянс с Саудовской Аравией для регулирования цен на нефть, сообщает The Wall Street Journal.

Финансы Банк России сохранил ключевую ставку 1. ЦБ оставил ключевую ставку на прежнем уровне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6 процентов на фоне обвала российского рынка, сильного падения рубля и инфляционных рисков.

Общество Грузия ввела режим чрезвычайного положения Грузия на месяц вводит режим чрезвычайного положения (ЧП) в связи со вспышкой коронавируса на всей территории страны.

Общество На Ставрополье возбудили дела за нарушение самоизоляции В Ставропольском крае возбуждены дела из-за нарушения гражданами режима самоизоляции после возвращения из эпидемиологически неблагоприятных стран.

Музыка Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.

Происшествия В Подмосковье горит крупный склад Пожару присвоен третий номер сложности. Есть угроза распространения огня. Общая площадь всего склада — 60 тыс. кв. м.

Общество Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.

Общество Минздрав поручил за два дня зарегистрировать всех врачей и медсестер Минздрав поручил руководителям медицинских организаций зарегистрировать всех своих врачей и медсестер в «единой системе идентификации» на портале госуслуг и в регистре на сайте Минздрава, следует из телеграммы, подписанной замминистра здравоохранения Павлом Пугачевым (есть у РБК).

Общество На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.

Авто В McLaren не отложили планы перехода на моторы Mercedes Контракт McLaren с мотористами Renault истекает в этом году, в британской команде планировали доработать с ними до смены регламента – и в 2021-м перейти на силовые установки Mercedes.

Спорт ВФЛА до 29 марта утвердит антидопинговые критерии для сборной РФ Глава ВФЛА Евгений Юрченко сообщил, что президиум Всероссийской федерации легкой атлетики до 29 марта планирует утвердить антидопинговые критерии для тренеров и спортсменов сборных РФо, передает ТАСС.