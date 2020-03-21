Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и др.) опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом.

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Происшествия Челябинские власти рассказали о первом заражённом коронавирусом Миасс, Челябинская область, 21 марта 2020, 18:09 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области житель Миасса прибыл из-за границы через аэропорт Екатеринбурга.

Общество Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.

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Здоровье Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь.

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Хоккей Хоккейный чемпионат мира отменен Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.

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