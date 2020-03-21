Коронавирус
КоммерсантъТорговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и др.) опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Общество
Фитнес-центры и бассейны в Москве обязали не пускать посетителей
Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Происшествия
Челябинские власти рассказали о первом заражённом коронавирусом
Миасс, Челябинская область, 21 марта 2020, 18:09 — REGNUM Первый заболевший коронавирусом в Челябинской области житель Миасса прибыл из-за границы через аэропорт Екатеринбурга.
Общество
Онлайн-сервисы дали бесплатный доступ сидящим дома из-за коронавируса
Крупнейшие российские операторы связи, онлайн-сервисы, образовательные площадки и производители контента предоставили бесплатный доступ к своим ресурсам для пользователей, вынужденных оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
В Москве демонтировали временный памятник Жукову
Наука
Раскрыт механизм появления коронавируса
Армия и оружие
National Interest: у советского Ту-160 нет конструктивных недостатков
Ранее «ПолитРоссия» рассказывала о том, что, по мнению обозревателей китайского издания Sohu, российский Ту-160, вооруженный ракетами «Кинжал», станет настоящим кошмаром для американских авианосцев.
Экономика
Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля
Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Политика
США обвинили Россию во враждебных действиях в сфере энергетики
Представитель ведомства на брифинге для прессы сказал, что анонсирование таких действий противоречит политике Госдепа.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Здоровье
В Крыму зафиксирован первый больной коронавирусом
Заболевший въехал в Крым на автомобиле через государственную границу.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
31 марта 2020 года в Российской Федерации появится новый автомобильный документ — «этикетка энергоэффективности».
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Политика
ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Здоровье
Врач раскрыл способ распознать коронавирус у детей
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский раскрыл способ распознать коронавирус у детей и рассказал, как у инфицированных малышей протекает болезнь.
Экономика
В Госдуме предложили дополнительно проиндексировать пенсии и зарплаты
В Госдуме предложили провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий, сообщает "Российская газета".
Энергетика
Сечин прогнозирует рост цен на нефть до $60 к концу 2020 года
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что цены на нефть могут вырасти до $60 за баррель к концу 2020 года.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
По рынку нефти «нанесен двойной удар — сначала шок со стороны спроса [из-за коронавируса], а теперь за ним последовал шок со стороны предложения [из-за срыва сделки ОПЕК+]», отмечает Соловьев.
Происшествия
Коронавирус у студента НГУ не подтвердился
У студента, из-за которого на карантин закрыли девятое общежитие НГУ, Covid-19 не обнаружили.
Хоккей
Хоккейный чемпионат мира отменен
Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить проведение чемпионата мира среди мужчин из-за распространения коронавируса.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
Кокорин похвастался подарком на день рождения за 2 миллиона рублей
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин показал, что получил в подарок на 29-летие, которое отпраздновал в четверг, 19 марта.
Общество
В Киеве полностью остановят общественный транспорт
В Киеве полностью остановят перевозки общественным транспортом с воскресенья, 22 марта.
Происшествия
Появилась информация о минировании восьми российских самолетов
Неизвестные сообщили о минировании восьми российских самолетов, которые выполняли рейсы из Москвы и в Москву.
Экономика
ЦБ выступил против прямой поддержки россиян наличными по модели США
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России нет необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели, пишет «Интерфакс».
Политика
Сергей Лавров стал Героем труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда министру иностранных дел России Сергею Лаврову, говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.
Общество
Чрезвычайную ситуацию объявили в Харьковской области Украины
Харьков, Украина, 21 марта 2020, 18:34 — REGNUM Чрезвычайную ситуацию (ЧС) в связи с угрозой заражения коронавирусом объявили в Харьковской области Украины в субботу, 21 марта.
Футбол
Сусо: «„Милану“ сложно добиться успеха, меняя все ежегодно. Хочу остаться в „Севилье“ и играть в ЛЧ»
Сложно добиться успеха, если каждый год все меняется. Я хочу играть в Лиге чемпионов, это было бы замечательно.
Общество
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса
Фитнес-центры Петербурга могут закрыться из-за коронавируса. Пристальное внимание и к общепиту.