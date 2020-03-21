Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТорговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, Metro и др.) опровергла заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российские ритейлеры обратились с просьбой поставить продукты питания в связи с якобы начинающимся дефицитом.
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Российские ритейлеры опровергли просьбу к Белоруссии дать продукты

Московский Комсомолец06:57

В АКОРТ опровергли заявление Лукашенко о просьбе поставлять продукты в РФ

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В АКОРТ опровергли слова Лукашенко о просьбе поставлять продукты в Россию из-за дефицита

ТАСС07:07

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Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

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РБК06:33
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Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
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Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
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