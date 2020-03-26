Коронавирус

Evo-rus.comEvo-rus.comТорговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.
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с чего всё началось
Среди тех, кто поставил подписи под коллективным обращением, оказались представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сообщает
 РБК.
News.ru25 марта в 21:11

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Онищенко ответил на ультиматум ретейлеров, связанный с убытками из-за коронавируса

ФАНвчера в 08:00

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Газета.Ru26 марта в 03:10

Ретейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

РИА Новости25 марта в 20:17

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Lenta.ru26 марта в 00:27

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News.ru25 марта в 21:11

Ретейлеры: Рынку грозит падение до показателей царской России

РЕН ТВ25 марта в 21:07

Торговые ассоциации: потребительский рынок России может вернуться в XIX век

REGNUM26 марта в 01:15
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Происшествия

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске

В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Газета.Ru 19:54
Общество

Первый младенец с коронавирусом умер в США

Первый младенец с коронавирусом COVID-19 умер в США.
Известия 22:52
Происшествия

В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку

Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.
Ugpressa.ru 16:33
Общество

Жена премьер-министра Канады излечилась от коронавируса

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
РБК 23:19
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ вчера в 10:08
Футбол

Экс-игрок «Спартака»: Дзюбу никто не воспринимал всерьез

Газета.Ru 21:49
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Двигатель лимузина Путина превратят в авиационный через 4-5 лет

Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.
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Политика

Мишустин поручил закрыть границы России с 30 марта

Российское правительство поручило Минтрансу совместно с различными ведомствами полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта.
Газета.Ru 13:14
Происшествия

В Петербурге завели уголовное дело из-за побега мужчины из карантина

По факту побега следователи возбудили уголовные дела по ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили в ведомстве.
РБК 13:48
Общество

На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными

Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.
Avia.pro вчера в 22:32
Политика

Эксперт: Жители ФРГ оценили помощь России, Китая и Кубы жителям Италии

Помощь и содействие Китая, России и Кубы для Италии, страдающей больше остальных стран Европы от коронавируса, жители ФРГ восприняли по-особенному.
ANNA-News 11:24
Происшествия

В Москве ранили ребенка из пневматического оружия

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК подтвердили, что 28 марта с улицы Ташкентской в медучреждение был доставлен несовершеннолетний, с ранением, полученным предположительно из пневматического оружия.
РБК 16:05
Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд России (ПФР) досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель.
Lenta.ru вчера в 19:29
Политика

Поляки оценили российскую помощь Италии

Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:45
Общество

Лукашенко назвал хоккей лучшим лекарством от вируса

РБК 14:25
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке из-за коронавируса

По словам Трампа, карантин будет означать «ограничение на перемещения», поскольку многие жители Нью-Йорка едут во Флориду и там «возникают проблемы».
РБК 14:48
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Нарушители карантина: Андрей Аршавин вышел на прогулку с новой девушкой

Комсомольская правда 12:22
Общество

Минздрав считает марлевые маски эффективными против коронавируса

Четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 09:28
Здоровье

В Бурятии два человека заболели коронавирусом

В Бурятии зарегистрировано 2 подтвержденных случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Первое альтернативное телевидение 25 марта в 21:41
Шоу-бизнес

Сын Наташи Королёвой вновь закрутил роман с экс-участницей «Дома-2»

Ранее певица Наташа Королёва прокомментировала расставание своего сына Архипа Глушко с моделью Марией Слугиной, которая старше его на шесть лет.
News.ru 03:35
Здоровье

В России представили препарат для лечения коронавируса COVID-19

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило препарат для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе противомалярийного препарата «Мефлохин».
РБК 16:34
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Рецессия в России становится почти неизбежной

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РБК вчера в 00:00
Происшествия

Голубев сообщил, что причиной пожара в Ростове-на-Дону стал поджог

Причиной возгорания травы на площади 25 га в Ростове-на-Дону стал поджог. Об этом в субботу сообщил губернатор региона Василий Голубев.
ТАСС 14:40
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ЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных

Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
Общественная служба новостей 26 марта в 10:07
Общество

Правительство утвердило список необходимых при коронавирусе товаров

Правительство России утвердило перечень товаров первой необходимости при коронавирусе, кроме продовольственных.
BFM.ru 10:43
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В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.
РИА Новости 20:37
Общество

В России появился дефицитный товар за 500 тыс. рублей

В списке дефицитных товаров в России помимо гречки и туалетной бумаги появился еще один — тепловизор стоимостью от 300 до 500тыс. рублей.
Известия 23:28
Общество

Число жертв от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

К счастью, на Апеннинах растет также число выздоровевших. На сегодня их число достигло отметки в 12 384 человек.
Российская газета 13:57
Авто

УАЗ выпустил самосвал на базе УАЗ «Буханки»

Evo-rus.com 02:46
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«Газпром» изолировал из-за коронавируса крупнейшее месторождение Ямала

РБК вчера в 05:13
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