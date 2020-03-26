Коронавирус
Evo-rus.comТорговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.
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с чего всё началось
Среди тех, кто поставил подписи под коллективным обращением, оказались представители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», сообщает РБК.News.ru25 марта в 21:11
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