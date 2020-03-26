с чего всё началось

Руководители розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), организации "Опора России" сообщают, что российская Федерация может упасть на самое дно, по уровню потребительского рынка к показателям рубежа XIX-XX веков.

Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Происшествия Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Иркутске В Иркутске выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Происшествия В Сызрани случайный взгляд врача спас от вероятной смерти пациентку Придя на прием к врачу, 45-летняя женщина - жительница Сызрани совершенно случайно узнала, что буквально через несколько месяцев ее жизнь может превратиться буквально в ад.

Общество Жена премьер-министра Канады излечилась от коронавируса Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи вылечилась от коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Технологии Двигатель лимузина Путина превратят в авиационный через 4-5 лет Автомобильный двигатель премиального седана Aurus в рамках проекта «Адаптация» дорабатывается для использования в авиации на винтовых самолётах и ожидается, что серийный авиамотор появится в течение нескольких лет после завершения испытаний.

Политика Мишустин поручил закрыть границы России с 30 марта Российское правительство поручило Минтрансу совместно с различными ведомствами полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта.

Общество На борту разбившегося Су-27 было оборудование с секретными данными Разбившийся несколько дней назад в Чёрном море российский истребитель Су-27 имел на борту секретную аппаратуру с находящимися на нём очень важными данными.

Происшествия В Москве ранили ребенка из пневматического оружия В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК подтвердили, что 28 марта с улицы Ташкентской в медучреждение был доставлен несовершеннолетний, с ранением, полученным предположительно из пневматического оружия.

Политика Поляки оценили российскую помощь Италии Читатели польского издания Interia прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с новым коронавирусом.

Экономика Рецессия в России становится почти неизбежной Минус 1,8 п.п. дает падение нефти (к ценам на уровне $30 за баррель), а влияние вспышки заболевания (включая карантины, объявленные в России) еще больше — минус 1,9–2 п.п. Одновременно, по словам Слепцовой, плюс 0,3–0,4 п.п. к ВВП дадут фискальные меры поддержки экономики, объявленные российскими властями.

Политика В Италии просят разрешить доставку собранной в Крыму гумпомощи Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву") обратилась к российскому руководству и законодательным органам с просьбой признать собранный в Крыму для Неаполя груз гуманитарной помощью, заявил РИА Новости глава ассоциации Александро Мария Тирелли.