Коронавирус
ГородовойТорговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Если власти не поддержат этот сегмент, то Россия, по их словам, по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века: об этом говорят соответствующие показатели.
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с чего всё началось
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).РБК25 марта в 12:29
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Торговые сети заявили, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться в 19 век
Эхо Москвы25 марта в 14:02
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