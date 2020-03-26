Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК).

с чего всё началось

Если власти не поддержат этот сегмент, то Россия, по их словам, по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века: об этом говорят соответствующие показатели.

Торговые сети предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

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