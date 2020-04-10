с чего всё началось

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими. Торговля обеспечивает более 20% ВВП России, 16% рабочих мест в стране.

Армия и оружие ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб. 7

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавирусной инфекции в Германии Во многих публикациях СМИ о причинах низкой смертности в Германии от COVID-19 говорится, что люди активно проверяются на вирус. 24

Общество В Москве приостановили работы по благоустройству Власти Москвы приостановили с 11 апреля все работы по благоустройству, сообщил вице-мэр Петр Бирюков. 18

Кино Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях» Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон. 3

Армия и оружие Генштаб Италии поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом По данным Минобороны РФ, Вичерелли заявил: «Я прибыл сюда сегодня, чтобы подчеркнуть необходимость важнейшего сотрудничества, которое сложилось между военными Италии и России, и лично поблагодарить генерал-майора Кикотя за деятельность российских военнослужащих и ту поддержку, которую они оказывают нам в чрезвычайной ситуации».

Кино Актер Дитер Лазер скончался в возрасте 78 лет Немецкий актер Дитер Лазер, сыгравший роль доктора Хайтера в фильме "Человеческая многоножка", скончался в Берлине в возрасте 78 лет.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи нефти Странам удалось найти компромисс по многим вопросам и договориться о сокращении добычи на 20 миллионов баррелей в сутки, об этом сообщает агентство Reuters. 1,8K

Общество Россиянам предложили новый способ защиты от коронавируса У россиян набирает популярность новый способ защиты от коронавируса — пластиковые экраны для лица.

Политика Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя 10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10. 82

Общество Собянин: прекращается работа большинства предприятий в Москве В рамках выбранных мер, "временно – на неделю с возможным продлением" прекращается либо ограничивается работа большинства предприятий.

Политика США могут наложить санкции на страны, не забирающие своих граждан Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома. 8

Общество Новым руководителем Росздравнадзора стала Алла Самойлова Премьер-министр России Михаил Мишустин 10 апреля назначил директора департамента проектной деятельности Минздрава Аллу Самойлову на пост главы Росздравнадзора. 146

Общество Владимир Путин уволил замглавы МВД России Александра Романова «Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел – начальника Следственного департамента МВД России», – говорится в указе. 748

Кино Рик Граймс вернулся в «Ходячие мертвецы» В трейлере спин-оффа показали вертолет, на котором увезли помощника шерифа Телеканал AMC обещал, что Рик Граймс обязательно вернется, и он вернулся. 13

Экономика Блумберг сообщил о плане правительства по поддержке экономики России Власти готовят новый пакет мер по поддержке российской экономики на фоне распространения коронавирусной инфекции, планируется выделить порядка триллиона рублей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с деталями обсуждения плана. 148