Экономика
Вести.RuТорговые сети предупредили о дефиците из-за госрегулирования цен
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими. Торговля обеспечивает более 20% ВВП России, 16% рабочих мест в стране.
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с чего всё началось
Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими.Вести.Ru04:33
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МР7.ру 06:43
Общество
В России зарегистрировали тест-систему на антитела к коронавирусу
Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 16:05
Политика
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В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы.
РИА Новости 01:59
Политика
Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады
Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.
Lenta.ru 11:04
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Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
Эхо Москвы вчера в 20:05
Экономика
В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»
Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс вчера в 09:17
Общество
В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом
Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19.
Коммерсантъ 16:51
Армия и оружие
ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада
Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб.
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Происшествия
Заключенные устроили бунт в Иркутской области
Заключенные колонии №15 Ангарска устроили бунт. Об этом сообщает ГУ ФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 14:02
Армия и оружие
На Украине испытали береговой ракетный комплекс «Нептун»
Авторы видео отмечают, что ракета Р-360 комплекса "Нептун" способна попасть в цель на расстоянии до 280 километров.
Вести.Ru 09:42
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Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова
Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).
Коммерсантъ 06:48
Энергетика
Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:25
Культура
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В Ульяновской области 34 человека заразила медсестра, побывавшая в ОАЭ
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Газета.Ru 05:21
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Арестованные генералы МВД отказались признавать вину
В прошлую пятницу Басманный суд Москвы заключил под стражу генерала МВД России Александра Бирюкова по делу о злоупотреблении полномочиями вместе с коллегой-генералом Александром Краковским (оба — замначальника следственного департамента МВД России) и следователем Александром Брянцевым.
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Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным
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Lenta.ru 06:03
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Число выявленных случаев коронавируса в Подмосковье превысило тысячу
Перевалили за тысячу заболевших коронавирусом.
RT на русском 16:50
Здоровье
Объяснена низкая смертность от коронавирусной инфекции в Германии
Во многих публикациях СМИ о причинах низкой смертности в Германии от COVID-19 говорится, что люди активно проверяются на вирус.
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СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков
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Более 30 стран попросили у России аппараты ИВЛ
Москва, 10 апреля 2020, 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.
REGNUM 06:42
Общество
Мэрия Москвы рассказала о резком росте числа госпитализаций
За последние дни в Москве резко увеличилось количество госпитализированных с коронавирусом.
Газета.Ru 09:55
Гаджеты
Представлен смартфон Samsung Galaxy A51 5G
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Общество
В Турции ввели двухдневный запрет на выход из дома
Турецкие власти запретили жителям два дня выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 16:56