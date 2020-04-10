с чего всё началось

Российская ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила о дефиците из-за планируемого госрегулирования цен, сообщается в обращении ассоциации, подписанном X5 Retail Group, "Магнит", Auchan, Metro и другими. Торговля обеспечивает более 20% ВВП России, 16% рабочих мест в стране.

Общество В Москве начнут вводить пропускной режим В Москве начнут постепенно вводить пропускной режим в качестве меры для борьбы с распространением коронавируса. 2,6K

Общество В Москве минимум на неделю закроют почти все предприятия Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 апреля, следующего понедельника ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением". 78

Общество Овсянников извинился за инцидент в аэропорту Ижевска Замминистра промышленности и торговли РФ Дмитрий Овсянников извинился за нецензурные высказывания в аэропорту Ижевска и призвал не расценивать случившееся как дебош. 5

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Политика Глава МВД Украины вступился за обвиняемую в убийстве экс-депутата Рады Глава МВД Украины Арсен Аваков вступился за обвиняемую в умышленном убийстве экс-депутата Верховной Рады Татьяну Черновол.

Энергетика Соглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей. 292

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 32

Общество В Москве умерли еще восемь пациентов с коронавирусом Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти в столице восьми пациентов с подтвержденным COVID-19. 48

Армия и оружие ОАЭ пытаются подкупить президента Сирии Башара Асада Наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бин Заид Аль Нахайян ведёт диалог с президентом Сирии Башаром Асадом о возобновлении военной операции на территории провинции Идлиб. 7

Общество Главой Росздравнадзора стала Алла Самойлова Алла Самойлова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор). 144

Энергетика Новак рассказал о согласовании новой сделки ОПЕК+ Министр энергетики России Александр Новак заявил о согласовании новой сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА "Новости". 120

Культура Баста выбрал финалистов шоу «Голос. Дети» Баста поблагодарил молодых исполнительниц за то, как они реализовали идею номера, и выбрал Софью Льорет, после чего две младшие участницы расплакались прямо на сцене и Дмитрию Нагиеву пришлось пустить в дело все свое обаяние, чтобы хоть немного их успокоить.

Происшествия Арестованные генералы МВД отказались признавать вину В прошлую пятницу Басманный суд Москвы заключил под стражу генерала МВД России Александра Бирюкова по делу о злоупотреблении полномочиями вместе с коллегой-генералом Александром Краковским (оба — замначальника следственного департамента МВД России) и следователем Александром Брянцевым. 3

Шоу-бизнес Плачущая Муцениеце сообщила об избиении ее пьяным Прилучным Актриса Агата Муцениеце опубликовала серию видеозаписей с Instagram-аккаунта своей матери Нонны Муцениеце, в которых в слезах рассказала о бытовом насилии со стороны своего мужа Павла Прилучного. 337

Здоровье Объяснена низкая смертность от коронавирусной инфекции в Германии Во многих публикациях СМИ о причинах низкой смертности в Германии от COVID-19 говорится, что люди активно проверяются на вирус. 23

Происшествия СК завел дело из-за фейка о массовом заражении саратовских медиков Следователи после публикации в Telegram фейка о массовом заражении саратовских медиков коронавирусом возбудили уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации, сообщило в пятницу областное управление СК РФ. 12