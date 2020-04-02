Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Политика Путин снова обратится к гражданам России Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Общество Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".

Футбол Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём.

Технологии Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.

Экономика Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".

Происшествия Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.

Общество В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.

Общество Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.

Общество В Югре госпитализированы 24 вахтовика, еще 16 взяты под наблюдение По данным оперативного штаба, на 1 апреля в регионе зафиксировано 8 случаев заражения опасной инфекцией, 4345 человек находится под медицинским наблюдением, 773 сняты с карантина.

Общество Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».