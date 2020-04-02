Экономика
КоммерсантъТорговые сети снова хотят наказывать за недопоставку
Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
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Политика
Путин снова обратится к гражданам России
Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Общество
Власти Подмосковья введут электронные пропуска для самоизолировавшихся
Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Политика
Китай отправил в Россию гуманитарный груз весом 26 тонн
Как уточнили в ведомстве, в груз весом 26 тонн входят различные медицинские товары: маски, термометры, а также защитные костюмы.
Футбол
Чемпионат Италии планируют возобновить 20 мая или в начале июня
Идея заключается в том, чтобы начать 20 мая или в начале июня и играть до конца июля. Обсуждаются и варианты с августом и сентябрём.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце не могут развестись
Поклонники искренне надеются, что Прилучный и Муцениеце сохранят семью.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы
Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Армия и оружие
На юге России прошла тренировка по управлению авиацией и ПВО
Министерство обороны Российской Федерации в своем Twitter-аккаунте опубликовало видеозапись учений группировок авиации и сил противовоздушной обороны.
Технологии
Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн
Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
Экономика
Лукашенко: Минск сам решит, у кого в России покупать нефть
Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 апреля дал интервью представительству межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси President.gov.by По его словам, ранее "рыночники" заставляли Минск договариваться с компаниями, в результате нефть в Белоруссию поставляла только группа компаний "Сафмар".
Политика
МИД РФ: США частично оплатили присланное им из России медоборудование
Москва, 2 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Российский груз, доставленный в США для борьбы распространением коронавирусной инфекции, был наполовину оплачен американской стороной.
Происшествия
Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом
В отношении двоих протестантов в Брянске возбуждено уголовное дело за нарушение карантина после того, как они заразили коронавирусом других прихожан.
Кино
Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой
Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
Транспорт
Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Здоровье
У сотрудницы онкоцентра имени Блохина обнаружили коронавирус
Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя в рамках режима самоизоляции
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов ввел в регионе запрет на торговлю алкоголем на время действия режима самоизоляции, введенного из-за коронавируса, копия постановления опубликована на официальном портале региона.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Международный конкурс эстрадной песни отменили из-за пандемии коронавируса, но, как сообщается на официальном сайте мероприятия, организаторы «Евровидения» решили провести специальный онлайн-концерт.
Здоровье
В России родился первый ребенок с коронавирусом
Общество
За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Общество
Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус
Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
Общество
Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции
Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
Общество
Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
Общество
В Югре госпитализированы 24 вахтовика, еще 16 взяты под наблюдение
По данным оперативного штаба, на 1 апреля в регионе зафиксировано 8 случаев заражения опасной инфекцией, 4345 человек находится под медицинским наблюдением, 773 сняты с карантина.
Общество
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Армия и оружие
Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции
Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
Происшествия
В Чувашии подтверждён ещё один случай коронавируса
Чебоксары, 2 апреля 2020, 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса.
Кино
Российский фантастический фильм «Спутник» покажут онлайн
Фильм должен был выйти в апреле, но из-за сложившейся ситуации в России и в мире было принято неординарное решение - показать фильм в онлайн-кинотеатрах.
Футбол
Игрок «Норвича» в «инстаграме» случайно показал сайт для взрослых
Болельщики «Норвича» не оставили без внимания визит игрока на сайт для взрослых.