Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТорговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку Менее чем через две недели после объявления торговых сетей о введении моратория на штрафы для поставщиков, крупнейший игрок Х5 Retail Group сообщил контрагентам о выходе из сделки.
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Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков

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Магазины снова вводят штрафы для поставщиков

Live2407:55

Торговые сети снова хотят наказывать за недопоставку

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X5 Retail Group и «Магнит» возвращают штрафы для поставщиков

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Компания07:23

«Магнит» и «Пятерочка» снова вводят штрафы для поставщиков

Моллы.Ru06:54
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Путин снова обратится к гражданам России

Президент РФ Владимир Путин снова обратится к гражданам России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Электронные пропуска будут введены в Подмосковье для выхода людей находящихся в самоизоляции на улицу или по другим нуждам, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
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Как уточнили в ведомстве, в груз весом 26 тонн входят различные медицинские товары: маски, термометры, а также защитные костюмы.
Газета.Ru 08:05
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Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:02
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Число ежедневных пользователей Zoom превысило 200 млн

Сервис видеоконференций Zoom в своем блоге сообщил, что в марте 2020 года количество ежедневных пользователей превышало 200 млн человек.
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Брянские протестанты заразили прихожан коронавирусом

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Скарлетт Йоханссон назвала «Чёрную вдову» семейной драмой

Американская актриса Скарлетт Йоханссон сравнила фильм вселенной Marvel «Чёрная вдова» с семейной драмой.
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Челябинскую область закрыли для въезда автомобилей из других регионов

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Госпитализация пациентов в отделение химиотерапии и комбинированного лечения злокачественных опухолей приостановлена.
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В России родился первый ребенок с коронавирусом

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За сутки в России зафиксирован 771 случай заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщает, что за прошедшие сутки в России зарегистрирован 771 новый случай заболевания COVID-19.
Газета.Ru 05:10
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Причиной смерти пермской журналистки стал коронавирус

Главный редактор пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасия Петрова скончалась от коронавируса.
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Мэрия Москвы не называет срока окончания режима самоизоляции

Мэрия Москвы назвала не соответствующей действительности информацию о том, что режим обязательной самоизоляции из-за коронавируса COVID-19 в российской столице продлится до конца апреля.
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Тюменский губернатор ввел режим самоизоляции в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении режима самоизоляции в регионе.
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В Югре госпитализированы 24 вахтовика, еще 16 взяты под наблюдение

По данным оперативного штаба, на 1 апреля в регионе зафиксировано 8 случаев заражения опасной инфекцией, 4345 человек находится под медицинским наблюдением, 773 сняты с карантина.
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Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором предложил начать национализацию стратегически важных компаний страны.
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В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
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Американцы в Сирии вновь встали на пути у российской военной полиции

Очередной инцидент между американскими военными и российской военной полицией произошел на территории Сирии, пишет Shraibikus News.
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В Чувашии подтверждён ещё один случай коронавируса

Чебоксары, 2 апреля 2020, 12:57 — REGNUM В Чувашии лабораторно подтверждён новый случай коронавируса.
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Российский фантастический фильм «Спутник» покажут онлайн

Фильм должен был выйти в апреле, но из-за сложившейся ситуации в России и в мире было принято неординарное решение - показать фильм в онлайн-кинотеатрах.
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Игрок «Норвича» в «инстаграме» случайно показал сайт для взрослых

Болельщики «Норвича» не оставили без внимания визит игрока на сайт для взрослых.
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