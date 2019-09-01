Экономика

URA.RuURA.RuТорговые сети сократили количество скидок для россиян

Торговые сети отказываются от излишних промоакций: за июль 2018-го — июнь 2019 года их доля в розничном сегменте увеличилась с 52% до 53%, что стало самым медленным ростом за последние пять лет.
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Торговые сети уходят от промоакций к индивидуальным скидкам

BFM.ru11:24

Супермаркеты сокращают количество промоакций

Век04:16

Исследование: торговые сети стали чаще отказываться от промоакций

Реальное время03:10

Розничные сети отказываются от промоакций

Inc. Russia03:51

Торговые сети сократили количество скидок для россиян

URA.Ruвчера в 19:46
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Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Происшествия

Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа

Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Общество

Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли

Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Политика

Лукашенко передали проект по интеграции Белоруссии и России

Проект программы по развитию интеграции Белоруссии и России передан президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Rambler News Service 09:46
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета

В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Экономика

Антипинский НПЗ начал процедуру банкротства

Суд возобновил процедуру банкротства предприятия, приостановленного по апелляционной жалобе компании «Трансойл».
РБК 06:13
Происшествия

В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25

Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Общество

Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО

В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Транспорт

Собянин открыл развязку МКАД с Бесединским шоссе на юге Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник открыл транспортную развязку на пересечении МКАД с Бесединским шоссе на юге города.
ТАСС 05:19
Футбол

Трансфер Коноплянки обошёлся «Шахтёру» в € 1,5 млн

По информации источника, переход 29-летнего футболиста обошёлся донецкому клубу в € 1,5 млн.
Чемпионат 15:09
Музыка

Николай Носков выйдет на сцену после болезни

Жена Носкова Марина подтвердила ТАСС, что музыкант действительно выйдет на сцену.
Вести.Ru 06:40
Авто

Nissan представил Juke второго поколения с «роботом» вместо вариатора

Компания Nissan представила новый компактный кроссовер Juke второго поколения.
Известия 13:55
Происшествия

Экс-главу мурманского пароходства задержали из-за невыплаты зарплат

Ранее в отношении бывшего главы мурманского пароходства было заведено уголовное дело по факту невыплаты зарплат и сокрытия крупных денежных средств от налогов.
РЕН ТВ 15:13
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Культура

Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции

Культуромания 10:56
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуируют Павелецкий вокзал

Пассажиров и сотрудников Павелецкого вокзала в Москве эвакуируют после поступления сообщения о минировании.
RT на русском 15:30
Армия и оружие

ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим

"В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим", - передает телеканал Ikhbariya.
РИА Новости 14:54
Происшествия

В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Политика

Экс-глава Пентагона Мэттис назвал самую опасную страну мира

REGNUM 14:20
Единоборства

Порье перед боем с Нурмагомедовым назвал себя неоспоримым чемпионом

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, обладающий титулом временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, назвал себя неоспоримым чемпионом перед боем с обладателем регулярного титула, россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 15:10
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Авто

Гиперкар Lamborghini Sian явился первым серийным гибридом марки

Автомобиль получил самый мощный атмосферный агрегат V12 марки Lamborghini, выдающий 785 "лошадок", на 15 сил больше, чем у Авентадора SVJ (рабочий объём, видимо, — те же 6,5 л).
Драйв 11:04
Хоккей

КХЛ. ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Вести.Ru 14:57
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