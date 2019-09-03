Экономика
URA.RuТорговые сети сократили количество скидок для россиян
Торговые сети отказываются от излишних промоакций: за июль 2018-го — июнь 2019 года их доля в розничном сегменте увеличилась с 52% до 53%, что стало самым медленным ростом за последние пять лет.
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Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.Коммерсантъвчера в 18:54
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:19, Вашингтон
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