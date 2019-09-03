Экономика

URA.RuURA.RuТорговые сети сократили количество скидок для россиян

Торговые сети отказываются от излишних промоакций: за июль 2018-го — июнь 2019 года их доля в розничном сегменте увеличилась с 52% до 53%, что стало самым медленным ростом за последние пять лет.
Читать в источнике
Комментировать1
с чего всё началось

Промопроизводство замедлило рост

Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
Коммерсантъвчера в 18:54

Подробнее о событии

Россияне будут больше платить за продукты

Deita.ru19:15

Рост промоакций в ритейле значительно замедлился

Sostav.ru01:50

Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Lenta.ru07:06

В России зафиксировано замедление динамики роста промопродаж

Финмаркет04:35

Торговые сети уходят от промоакций к индивидуальным скидкам

BFM.ru11:24

Торговые сети сократили количество скидок для россиян

URA.Ruвчера в 19:46

Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъвчера в 18:54
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:19, Вашингтон
Политика

Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз

По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле и эта тенденция сохраняется, добавила она.
BFM.ru 21:27
Космос

Астероид крупнее самого большого небоскреба сблизится с Землей

Потенциально опасным считается космическое тело, проходящее на расстоянии меньше радиуса орбиты Луны — примерно 384 тыс. км. Также отмечается, что вероятность столкновения открытых крупных астероидов с Землей достаточно маленькая.
Петрозаводск говорит 08:03
Наука

Поведение собак зависит от особенностей строения их мозга

Ученые из США анализировали снимки магнитно-резонансной томографии собак 33 пород и выявили различия в строении их мозга.
Волга-Медиа 22:09
Финансы

Российской банковской системе предсказали волну дефолтов

Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
Общество

В ЦБ рассказали о новых способах хищения денег с помощью соцсетей

Отмечается, что по данным ЦБ, порядка 97% преступлений совершаются с помощью методов социальной инженерии — введения мошенниками пользователя в заблуждение, чтобы он самостоятельно предоставил преступнику доступ к средствам - своим собственным или банка.
RT на русском 19:05
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Политика

В Минприроды оценили идею пустить частных инвесторов в Арктику

РЕН ТВ 21:04
Общество

Трансгендер и женщина заключили брак в московском СИЗО

В московском СИЗО № 6 состоялась церемония бракосочетания трансгендера, который находится под стражей, с женщиной.
Вести.Ru 12:18
Политика

Премьер Индии написал твит на русском языке по прибытии во Владивосток

ТАСС 20:12
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Экономика

«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%

В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Наука

Внезапно вода сама может производить перекись водорода

Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК 20:24
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Газета.Ru 18:53
Происшествия

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 21:08
Кино

Прощание с Зинаидой Славиной состоится 6 сентября

Панихида по Зинаиде Славиной, скончавшейся 3 сентября на 80-м году жизни, состоится в пятницу, 6 сентября, в театре «Содружество актеров Таганки» (Большая сцена).
Театрал 10:43
Происшествия

Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы

"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани

Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Происшествия

Пропавшую в Липецкой области 8-летнюю девочку нашли в Москве

Пропавшая в Липецкой области 8-летняя девочка обнаружена в Москве - у отца, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, поступившем в ТАСС.
ТАСС 15:24
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Экономика

Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7

Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Здоровье

Скворцова рассказала о росте числа медицинских туристов в России

Количество иностранцев, обращающихся за медицинской помощью в России за первую половину 2019 года, уже почти вдвое превысило число за весь 2018 год и составило 530 тысяч, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на полях Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:39
Происшествия

Спасший пассажиров пилот Дамир Юсупов возвращается к полётам

Командир севшего в кукурузном поле под Жуковским самолёта А321 Дамир Юсупов возвращается к полётам.
REGNUM 11:30
Политика

США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Наука

Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов

Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.
N+1 09:04
Экономика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

RT на русском 07:13
Экономика

«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие

"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:06
Происшествия

В турецком отеле утонула российская девочка

Еще один инцидент с российской девочкой произошел 18 августа в одном из отелей Бодрума. Тогда руку ребенка затянуло в трубу на дне бассейна.
Lenta.ru 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное