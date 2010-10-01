Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромопроизводство замедлило рост

Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Рост промоакций в ритейле значительно замедлился

Sostav.ru01:50

Торговые сети сократили количество скидок для россиян

URA.Ruвчера в 19:46

Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъвчера в 18:54
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика

Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика

«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером

Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Происшествия

В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Политика

Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши

Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Здоровье

Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина

Результаты обследования вносятся в медицинскую карту ребенка, а в случае обнаружения проблемы, медицинский работник уведомляет родителей, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
Эхо Москвы 01:22
Происшествия

Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

Известия 00:55
Происшествия

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) агентству ТАСС подтвердили гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае.
РБК 01:25
Общество

Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму

Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Общество

На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост

В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия

Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы

На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении.
Газета.Ru 01:29
Политика

В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине

Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Здоровье

Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды

Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество

В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации

Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия

В Германии эвакуировали 15 тысяч человек из-за полутонной бомбы

Из-за авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной на строительной площадке в Ганновере, было эвакуировано около 15 тысяч человек, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на данные городской администрации немецкого города.
Хакасия-Информ вчера в 22:48
Политика

Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна

Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество

В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН

Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности

Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Культура

Розенбаум рассказал о своем самочувствии после операции

Известия 00:11
Политика

Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС

Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Футбол

На «Ростов Арене» заявили, что не собираются выгонять ФК «Ростов»

Управляющая компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заявила, что не вносила никаких правок в договор с ФК «Ростов» касательно аренды стадиона «Ростов Арена».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:01
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Ведомости вчера в 17:17
Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Теннис

Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:11
Шоу-бизнес

Анна Михайловская судится с бывшим мужем из-за сына

Российская актриса Анна Михайловская минувшим летом официально расторгла брак с коллегой по актерскому цеху Тимофеем Каратаевым.
Дни24 00:52
Гаджеты

Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless

Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26
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Одна из ведущих российских мультиформатных продуктовых розничных компаний. Управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятёрочка», супермаркетами «Перекрёсток», гипермаркетами «Карусель» и магазинами «шаговой доступности» под брендом «Перекрёсток Экспресс». Рыночная доля по выручке по итогам 2018 года составила 10,7%. Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже.
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