Экономика
КоммерсантъПромопроизводство замедлило рост
Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.
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Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Посольство России в Лондоне считает неприемлемым высказывание премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о "молоте фашизма и наковальне коммунизма" по отношению к Польше во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 23:45
Экономика
«Роснефть» попросила «Транснефть» извиниться перед Шредером
Две недели назад Шредер направил премьеру Дмитрию Медведеву письмо, в котором предложил создать институт независимых инспекторов (сюрвейеров), те могли бы ежедневно проверять качество нефти, поступающей и выходящей из трубопроводов «Транснефти».
Ведомости вчера в 18:04
Происшествия
В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне
В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус.
RT на русском вчера в 19:59
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК вчера в 17:40
Здоровье
Будем здоровы (экс-Мединфо): Татьяна Лямзина
Результаты обследования вносятся в медицинскую карту ребенка, а в случае обнаружения проблемы, медицинский работник уведомляет родителей, сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
Эхо Москвы 01:22
Происшествия
Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье
В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) агентству ТАСС подтвердили гибель контрактника-инструктора на полигоне в Забайкальском крае.
РБК 01:25
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплую слякотную зиму
Ранее в августе Гришковец пообещал москвичам теплую осень и позднюю зиму.
Известия вчера в 11:27
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Общество
На Урале через два дня после открытия обрушился понтонный мост
В октябре 2017 года из-за ветхости был разрушен мост через реку Каква, жители Филькино (постоянно зарегистрированы в этой части села — 13 человек) остались без транспортного сообщения с «большой землей».
Коммерсантъ вчера в 11:16
Происшествия
Злоумышленники выкрали $250 тыс. из иномарки на севере Москвы
На севере Москвы пятеро злоумышленников выкрали из автомобиля Volkswagen Polo $250 тыс. и скрылись в неизвестном направлении.
Газета.Ru 01:29
Политика
В раде назвали катастрофой ситуацию с углем на Украине
Ситуация с запасами угля на Украине является катастрофической, заявил глава Независимого профсоюза горняков и депутат Верховной рады от партии «Батькивщина» Михаил Волынец.
Известия вчера в 17:32
Здоровье
Немецкий врач: что разрушает наши кровеносные сосуды
Немецкий ученый Мартин Галле в числе основных факторов риска в деле разрушения сосудов назвал курение.
Московский Комсомолец вчера в 04:45
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
Кипр досрочно погасил долг перед Россией
Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:31
Общество
В Кузбассе суд закрыл детский сад из-за радиации
Повышенное содержание радона в ряде помещений детского сада было выявлено в ходе проверки учреждения Роспотребнадзором.
Российская газета 01:46
Происшествия
В Германии эвакуировали 15 тысяч человек из-за полутонной бомбы
Из-за авиабомбы времен Второй мировой войны, обнаруженной на строительной площадке в Ганновере, было эвакуировано около 15 тысяч человек, сообщает 2 сентября ТАСС со ссылкой на данные городской администрации немецкого города.
Хакасия-Информ вчера в 22:48
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество
В России заработал онлайн-сервис выдачи сведений из ЕГРН
Федеральная кадастровая палата официально запустила сервис по выдаче сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) 3 сентября.
Известия 01:00
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Министр образования Украины ответила на обвинения в безграмотности
Высмеянная в соцсетях за многочисленные грамматические ошибки министр образования и науки Украины Анна Новосад пообещала сделать из них выводы и иначе относиться к публикациям в Facebook.
Известия вчера в 19:35
Политика
Порошенко вошёл в комитет Рады по интеграции с ЕС
Бывший президент Украины Пётр Порошенко вошёл в состав комитета Верховной рады по вопросам интеграции с Европейским союзом.
RT на русском вчера в 15:33
Футбол
На «Ростов Арене» заявили, что не собираются выгонять ФК «Ростов»
Управляющая компания ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заявила, что не вносила никаких правок в договор с ФК «Ростов» касательно аренды стадиона «Ростов Арена».
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 13:01
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Теннис
Рублев не смог выйти в четвертьфинал US Open
Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на Открытом чемпионате США на стадии 1/8 финала.
Российская газета вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Анна Михайловская судится с бывшим мужем из-за сына
Российская актриса Анна Михайловская минувшим летом официально расторгла брак с коллегой по актерскому цеху Тимофеем Каратаевым.
Дни24 00:52
Гаджеты
Вдвое дешевле. Представлена новая версия беспроводных наушников Nokia True Wireless
Компания HMD Global под брендом Nokia официально анонсировала новую версию своих беспроводных наушников True Wireless с цилиндрической зарядной станцией.
iXBT.com 01:26