У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем.

с чего всё началось

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Регулярные отказы торговые сети начали получать во второй половине 2019 года.

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

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