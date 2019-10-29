Общество
РБКТорговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь
Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Регулярные отказы торговые сети начали получать во второй половине 2019 года.
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с чего всё началось
У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем.Коммерсантъвчера в 18:51
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Политика
Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Экономика
Рост цен на гречку в РФ резко замедлился
Рост цен на гречневую крупу, который последние недели измерялся несколькими тысячами рублей за тонну, на минувшей неделе резко затормозил и составил всего 60 рублей за тонну, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Здоровье
Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта
Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
Гаджеты
Новые «умные» часы Xiaomi станут заменой смартфону
В отверстии, расположенном между двумя органами управления, скорее всего размещен микрофон, но есть и шанс того, что это просто отверстие для сброса устройства до заводских настроек.
Политика
МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом
В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Экономика
Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%
Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Спорт
Ласицкене подарила автомобиль от Федерации бокса России своему тренеру
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, который ей подарила Федерация бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну, передает ТАСС.
Происшествия
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок
На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
Энергетика
Минск ищет замещение российской нефти
Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
Общество
В эфире у Соловьева подрались гости
"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Общество
К подрядчику строительства «Газпром Арены» нагрянули с обысками
Предполагается, что подрядчик завышал стоимость оборудования систем безопасности, а деньги перечислял на расчетные латвийские счета.
Экономика
РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.
Музыка
Шнуров о творчестве «Ленинграда»: есть чего стыдиться
Общество
ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний
Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
Политика
Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
Общество
«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти
Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Общество
Количество моногородов в России может сократиться вдвое
По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Экономика
Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке
Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
Происшествия
Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве
Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Гаджеты
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro
Известной компанией Apple проведена презентация новых беспроводных наушников AirPods Pro.
Происшествия
В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода
Футбол
Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал
Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Общество
Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного
Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Экономика
Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений
Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Кино
Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»
Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
Политика
Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи
Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.