Общество

РБКРБКТорговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Российские торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении и выдаче лицензий на реализацию алкоголя, пишет «Коммерсантъ». Регулярные отказы торговые сети начали получать во второй половине 2019 года.
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с чего всё началось

У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного

У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного Крупнейшие торговые сети, включая X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче лицензий на торговлю алкоголем.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

Проблема не нова, и ее можно решить: о продлении лицензий на алкоголь

REGNUM05:08

Крупнейшим торговым сетям массово отказывают в лицензии на алкоголь

URA.Ruвчера в 20:59

Крупнейшие торговые сети столкнулись с массовыми отказами в продлении или выдаче алкогольной лицензии

Эхо Москвы02:00

Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

РБК04:02

СМИ: Торговым сетям начали массово отказывать в выдаче лицензий на алкоголь

Life.ruвчера в 20:56

«Ъ»: ретейлерам стали отказывать в получении лицензий на продажу алкоголя

ТАССвчера в 19:56

У сетей появилась новая причина не получить разрешение на продажу спиртного

Коммерсантъвчера в 18:51
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Политика

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Сегодня, общаясь с журналистами в Мариуполе, Пристайко подтвердил, что сам был свидетелем этих телефонных разговоров.
Говорит Москва 05:28
Экономика

Рост цен на гречку в РФ резко замедлился

Рост цен на гречневую крупу, который последние недели измерялся несколькими тысячами рублей за тонну, на минувшей неделе резко затормозил и составил всего 60 рублей за тонну, следует из анализа компании "ПроЗерно", с которым ознакомился "Интерфакс".
Интерфакс 03:50
Здоровье

Врачи дали рекомендации по предупреждению инсульта

Симптомы развития инсульта являются неочевидными, по этой причине люди не догадываются, что пребывают в зоне риска.
RuNews24.ru 04:56
Гаджеты

Новые «умные» часы Xiaomi станут заменой смартфону

В отверстии, расположенном между двумя органами управления, скорее всего размещен микрофон, но есть и шанс того, что это просто отверстие для сброса устройства до заводских настроек.
Ferra 05:55
Политика

МИД Украины объявил о начале разведения сил в Золотом

В поселке Золотое в Луганской области начался процесс разведения сил и средств, сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Коммерсантъ 05:33
Экономика

Чистая прибыль «Магнита» по МСФО за девять месяцев упала на 48,6%

Чистая прибыль "Магнита" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за девять месяцев 2019 года упала на 48,6% по сравнению с показателем прошедшего года и составила 13,058 млрд рублей.
ТАСС 04:09
Экономика

Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог

Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости 27 октября в 20:01
Спорт

Ласицкене подарила автомобиль от Федерации бокса России своему тренеру

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене отдала автомобиль, который ей подарила Федерация бокса России за победу на чемпионате мира по легкой атлетике, своему тренеру Геннадию Габриляну, передает ТАСС.
МИР 24 05:57
Происшествия

Роженица выпала из окна роддома в Екатеринбурге

Известия 05:17
Происшествия

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб ребенок

На объекте Службы внешней разведки в Москве погиб десятилетний ребенок.
РБК 04:54
Энергетика

Минск ищет замещение российской нефти

Белоруссия ищет пути замещения российской нефти, заявила заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина.
BFM.ru 03:10
Общество

В эфире у Соловьева подрались гости

"Вчера в студии Вечера было жарко", - написал он. Соловьев отметил, что в перерыве записи пришлось разнимать гостей - Вакарова и Семченко.
Газета.Ru 02:33
Общество

К подрядчику строительства «Газпром Арены» нагрянули с обысками

Предполагается, что подрядчик завышал стоимость оборудования систем безопасности, а деньги перечислял на расчетные латвийские счета.
Piter.tv 05:32
Экономика

РБК: Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило проект о внесении изменений в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.
РИА Новости вчера в 18:47
Музыка

Шнуров о творчестве «Ленинграда»: есть чего стыдиться

РИА Новости вчера в 05:57
Общество

ИРИ: 73% россиян выступают за «локализацию» российских IT-компаний

Опрос показал, что 34% респондентов испытывают чувство гордости за то, что у них есть выбор между использованием отечественных и зарубежных интернет-сервисов.
REGNUM 05:59
Политика

Трамп опубликовал фото участвовавшей в ликвидации аль-Багдади собаки

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter фотографию служебной собаки, которая, как заявил американский лидер, участвовала в спецоперации по уничтожению главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади и получила ранение.
REGNUM 02:26
Общество

«Левада-центр»: россияне боятся произвола властей больше смерти

Больше всего респонденты боятся болезни близких и детей, мировой войны, произвола властей и болезни.
Коммерсантъ 05:14
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
Происшествия

В Забайкалье похоронили убитого в воинской части сержанта

РБК 05:47
Экономика

Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк "Дом.РФ" с 28 октября снизил ипотечную ставку по программе "Новостройка" на 0,2 процентного пункта, минимальная ставка составит 8,3%, говорится в пресс-релизе банка.
РИА Новости вчера в 02:53
Происшествия

Тверской министр получил четыре года колонии за поджог джипа в Москве

Суд приговорил министра по обеспечению контрольных функций Тверской области Виктора Шафороста к четырем годам колонии общего режима за поджог автомобиля в Москве с целью уничтожить доказательства по уголовному делу, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 05:40
Гаджеты

Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Pro

Известной компанией Apple проведена презентация новых беспроводных наушников AirPods Pro.
В городе R 04:23
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
Происшествия

Три человека погибли в Москве от передозировки наркотиков

ТАСС 04:38
Футбол

Быстров назвал лучшего футболиста и тренера, с которыми работал

Бывший российский футболист Владимир Быстров назвал имена лучшего футболиста и тренера, с которыми ему довелось поработать.
Soccer.ru 04:09
Общество

Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного

Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.
Lenta.ru 05:32
Экономика

Минфин и ЦБ представили новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Банк России представили новую систему пенсионных накоплений, которая получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Российская газета 05:17
Кино

Авторы «Игры престолов» отказались снимать новые «Звездные войны»

Напомним, в мае 2019 года компания Disney заключила договор с Бэнниофом и Уайсом по работе над новым фильмом «Звездных войн».
RuNews24.ru 05:24
Политика

Рост уровня поддержки Путина зафиксировали социологи

Социологи фонда «Общественное мнение» (ФОМ) зафиксировали рост уровня поддержки президента России Владимира Путина.
REGNUM 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
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