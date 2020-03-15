Коронавирус

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Российские торговые сети начали создавать резервные запасы продовольствия. Соответствующую информацию распространило Министерство промышленности и торговли. В ведомстве заверили, что не стоит ожидать закрытия магазинов и дефицита продуктов из-за распространения коронавируса.
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с чего всё началось

Минпромторг сообщил, что торговые сети заранее начали создавать запасы продуктов

МОСКВА, 15 марта. / ТАСС/.
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