Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

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