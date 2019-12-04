Общество

REGNUMREGNUMТорговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России

Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Два здания Уфы вошли в список «самых страшных и бездарных зданий России»

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Дома в центре Барнаула попали в рейтинг самых уродливых зданий России

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Блогер Варламов назвал тюменский музей уродливым

NashGorod.ruвчера в 07:08

Названо самое уродливое здание России

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Семь объектов из Казани вошли в топ-100 самых уродливых зданий в РФ от Варламова

Реальное времявчера в 07:31

Названы самые уродливые здания России

Телеканал 360°вчера в 11:07
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Политика

СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука

Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Происшествия

В Москве восемь судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

РИА Новости 02:29
Музыка

«Яндекс.Музыка» назвал самые популярные песни в России в 2019 году

Газета.Ru 02:57
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Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью

Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.
Somanyhorses вчера в 10:00
Политика

Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
РИА Новости вчера в 17:33
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском вчера в 10:24
Политика

Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии

Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
Комсомольская правда вчера в 07:17
Общество

Главный инженер Boeing лишился работы

Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Lenta.ru 03:33
Культура

Зак Снайдер представил доказательство, что режиссерская версия «Лиги справедливости» действительно существует

Киноафиша России 02:13
Транспорт

Тверскую улицу в Москве впервые перекроют на 10 дней из-за Нового года

В центре Москвы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения автомобильного транспорта.
РБК 03:14
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС 03:31
Здоровье

Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Волгоградская правда вчера в 21:17
Футбол

Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
Soccer.ru вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Ургант пошутил про видеообращение Певцова к Познеру

РБК 03:18
Политика

На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»

Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
РИА Новости 03:13
Энергетика

Обратный акциз на сжиженный газ и этан планируют ввести в 2022 году

Проект поддержки нефтегазохимической отрасли, предусматривающий введение обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан, внесут Минфин и Минэнерго на рассмотрение в правительство до 6 декабря текущего года.
News.ru 02:43
Общество

Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ

Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.
Взгляд.ру 02:26
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
ТАСС вчера в 16:27
Происшествия

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве

Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
РИА Новости 02:46
Общество

Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска

Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
URA.Ru вчера в 21:34
Шоу-бизнес

Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян

Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Privet-Rostov.ru вчера в 11:39
Транспорт

ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев

ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
РИА Новости 01:57
Происшествия

Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет

РИА Новости вчера в 22:45
Политика

В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО

Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru вчера в 23:20
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Газета.Ru вчера в 17:27
Хоккей

СКА заключил новый контракт с Марченко

СКА расторг контракт с нападающим Кириллом Марченко и заключил соглашение на новых условиях.
Матч ТВ 03:05
Политика

Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»

Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
РИА Новости вчера в 19:01
Здоровье

Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

«Из 28 млн случаев госпитализации 2,24—3,36 млн в год могут сопровождаться „неблагоприятными медицинскими событиями“ — их устранение ежегодно стоит медицинским организациям до 15% их бюджета», — цитирует Мурашко газета «Коммерсант».
URA.Ru вчера в 20:17
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Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865

Актуальные Новости вчера в 01:51
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Илья Варламов
YouTube-блогер
российский общественный деятель, журналист и предприниматель. Автор блога и видеоблога на сайте, который он позиционирует как своё авторское СМИ. Основатель рекламно-девелоперского агентства iCube и сооснователь фонда «Городские проекты».
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