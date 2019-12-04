Общество
REGNUMТорговый центр во Владивостоке вошёл в список уродливых зданий России
Торговый центр «Центральный» вошёл в список «100 самых уродливых зданий России», который составил блогер Илья Варламов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Дома в центре Барнаула попали в рейтинг самых уродливых зданий России
Московский Комсомолецвчера в 21:44
Семь объектов из Казани вошли в топ-100 самых уродливых зданий в РФ от Варламова
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Политика
СБУ отрицает проведение обысков в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что в здании, где находится офис Виктора Медведчука и других депутатов, предположительно проходят обыски.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 рассекретили полностью
Основным силовым агрегатом для кроссовера GV80 станет 2,5-литровый бензиновый турбодвигатель с 4 цилиндрами мощностью 300 лошадиных сил.
Политика
Премьер Болгарии ответил на слова Путина о «Турецком потоке»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку строительства ветки "Турецкого потока", на которую указал президент России Владимир Путин, "обязательными процедурами" Евросоюза.
Экономика
ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года
Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
Политика
Россия ответит на высылку двух дипломатов из Германии
Как писал сайт kp.ru, Министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников российского посольства.
Общество
Главный инженер Boeing лишился работы
Главный инженер департамента коммерческих перевозок Boeing Джон Гамильтон (John Hamilton), который занимался расследованием авиакатастроф с самолетами 737 MAX, уйдет из компании.
Культура
Зак Снайдер представил доказательство, что режиссерская версия «Лиги справедливости» действительно существует
Транспорт
Тверскую улицу в Москве впервые перекроют на 10 дней из-за Нового года
В центре Москвы с 28 декабря по 6 января изменится схема движения автомобильного транспорта.
Происшествия
На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП
Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
Здоровье
Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены
Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Футбол
Тухель: «Кавани не заслуживает быть запасным. Это грустно»
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель после победы над "Нантом" (2:0) в матче 16-го тура Лиги 1 высказался о положении Эдинсона Кавани в парижской команде.
Политика
На Украине отпустили задержанного члена партии «Единая Россия»
Задержанный в Херсонской области член севастопольского отделения партии "Единая Россия" Игорь Кучерявый вышел на свободу, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.
Энергетика
Обратный акциз на сжиженный газ и этан планируют ввести в 2022 году
Проект поддержки нефтегазохимической отрасли, предусматривающий введение обратного акциза на сжиженный углеводородный газ (СУГ) и этан, внесут Минфин и Минэнерго на рассмотрение в правительство до 6 декабря текущего года.
Общество
Французские СМИ нашли в Альпах базу ГРУ
Западные спецслужбы заявили, что 15 сотрудников ГРУ якобы использовали французские Альпы как базу для операций по всей Европе, пишет французская газета Le Monde.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Происшествия
В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»
Родственники и друзья погибших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь" в четверг, в день десятилетия со дня трагедии, почтут их память в городском сквере Перми, где установлен памятник жертвам трагедии.
Происшествия
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о беспорядках в Москве
Полиция задержала бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Даниила Конона, ранее в отношении него был составлен административный протокол, сообщил РИА Новости адвокат молодого человека Григорий Червонный.
Общество
Сотрудник ФСО угрожал начальнику убийством из-за отпуска
Сотрудник приволжского управления спецсвязи и информации (УССИ) Федеральной службы охраны (ФСО) угрожал своему начальнику.
Шоу-бизнес
Позорными назвал Лев Лещенко пенсии россиян
Что касается своей пенсии, то Лещенко заявил, что всю ее тратит на благотворительность.
Транспорт
ГИБДД пересмотрит правила обмена водительских прав для иностранцев
ГИБДД планирует ввести норму, по которой иностранцы смогут обменивать зарубежные водительские права категории C (грузовики) и D (автобусы) на российские только после профессионального обучения, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.
Происшествия
Жительница Бийска, убившая свою 11-месячную дочь, получила 15 лет
Политика
В Раде назвали сроки принятия Украины в НАТО
Украина вступит в НАТО после того, как в стране будет открыт рынок земли, заявил депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала NewsOne.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.
Хоккей
СКА заключил новый контракт с Марченко
СКА расторг контракт с нападающим Кириллом Марченко и заключил соглашение на новых условиях.
Политика
Китайское СМИ объяснило, почему считает россиян «воинственным народом»
Издание подчеркивает, что Россия умеет выживать в такую экстремальную погоду, и россиян действительно стоит называть "воинственным народом" в полном смысле этого слова.
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
«Из 28 млн случаев госпитализации 2,24—3,36 млн в год могут сопровождаться „неблагоприятными медицинскими событиями“ — их устранение ежегодно стоит медицинским организациям до 15% их бюджета», — цитирует Мурашко газета «Коммерсант».
Гаджеты