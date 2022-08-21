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Торговый оборот между Россией и Афганистаном вырос до $170 млн в год

Афганское издание TOLOnews со ссылкой на торгово-инвестиционную палату страны (ACCI) сообщило, что объем годового товарооборота между Москвой и Кабулом увеличился до $170 млн.
Коммерсантъ
По мнению представителя ACCI Хана-Джан Алокозая, Афганистан рассматривает российский рынок как релевантный для афганского экспорта.
Коммерсантъ
В сельскохозяйственной палате Афганистана добавили, что страна предпочла бы вести торговлю с Россией на основе бартерных механизмов.
Коммерсантъ
В афганском МИД рассказали, что делегация Исламского эмирата прибыла в Москву, чтобы обсудить импорт продукции из РФ с российскими властями.
Lenta.ru

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Tolo News: годовой товарооборот между Россией и Афганистаном увеличился до $170 млн
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Товарооборот между Россией и Афганистаном составил $170 млн
Компания07:42
Торговый оборот между Россией и Афганистаном вырос до $170 млн в год
Коммерсантъ06:11
ACCI: годовой товарооборот между Москвой и Кабулом вырос до $170 млн
News.ru07:15
Объем торговли России и Афганистана вырос до 170 млн долларов в год
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Товарооборот между Россией и Афганистаном достиг $170 млн
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РФ и Афганистан нарастили годовой товарооборот до 170 млн долларов
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