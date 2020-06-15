Экономика
РИА НовостиТоргпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
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Общество
В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке
RT на русском 13 июня в 00:30
Здоровье
Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин
Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
Наука
Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
Кино
Заключительный сезон «Сватов» выйдет с полным актёрским составом
Изменений не будет, как убедила Анна Кошмал.
Ревизор.ру 12 июня в 13:24
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Хоккей
«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»
«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Общество
В Челябинске отменили парад Победы 24 июня
В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан вчера в 11:31
Политика
Путин убежден в поддержке большинством россиян поправок в конституцию
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство граждан РФ поддерживают необходимость внесения в конституцию поправок.
ФАН 12 июня в 06:57
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений
Тренировки в профессиональных спортивных клубах в Санкт-Петербурге и городских спортивных госучреждениях, которые ранее были запрещены из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 15 июня, сообщила в субботу пресс-служба Смольного.
ТАСС 13 июня в 06:21
Происшествия
Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка
РБК вчера в 17:52
Общество
В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса
На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:54
Общество
Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции
На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
Политика
Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения
Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
Экономика
Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса
Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку.
Lenta.ru вчера в 20:59
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Общество
Эксперты заявили, что безработица в США может стать вечной
10 июня в Федеральной резервной системе (ФРС) Соединенных Штатов заявили, что падение американского ВВП в 2020 году составит 6,5%, но уже в следующем году он должен восстановиться до 5%. В конце мая эксперты Bloomberg Economics писали, что в Штатах ожидается сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии.
RuNews24.ru вчера в 18:25
Политика
Коронавирус: последние новости 14 июня. Россия выходит из эпидемии с минимальными потерями, в Китае — новая вспышка
Ситуация в России Россия выходит из "коронавирусной" ситуации уверенно и с минимальными потерями.
URA.Ru вчера в 12:00
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 11:50
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
Здоровье
Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом
Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:53
Общество
Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии
Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 21 июня
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 21 июня включительно.
АиФ Иркутск 13 июня в 04:07
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
Общество
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима
Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru вчера в 13:45
Наука
Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть
Evo-rus.com вчера в 09:19