Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.

Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая

Хоккей «Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур» «Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».

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Общество В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений Тренировки в профессиональных спортивных клубах в Санкт-Петербурге и городских спортивных госучреждениях, которые ранее были запрещены из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 15 июня, сообщила в субботу пресс-служба Смольного. 375

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