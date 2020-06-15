Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоргпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая

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Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
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Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая

РИА Новости00:26

Компании России расширят присутствие на рынке Китая благодаря электронной коммерции

ТАСС00:31

Торгпред РФ считает, что в КНР должен функционировать полноценный российский банк

ПРАЙМ00:12
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Общество

В районе Пекина ввели военное положение из-за коронавируса на рынке

RT на русском 13 июня в 00:30
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Здоровье

Назван простой продукт, снижающий давление и холестерин

Зарубежные медики напомнили, что одним из самых полезных в рационе продуктов является чеснок.
Российская газета 12 июня в 21:30
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
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Наука

Найден древний крокодил, ходивший на двух лапах

Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com 12 июня в 06:41
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Кино

Заключительный сезон «Сватов» выйдет с полным актёрским составом

Изменений не будет, как убедила Анна Кошмал.
Ревизор.ру 12 июня в 13:24
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Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
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Хоккей

«Витязь» обменял Наиля Якупова в «Амур»

«Витязь» сообщил о том, что обменял форварда Наиля Якупова в «Амур».
Metaratings вчера в 05:28
Общество

В Челябинске отменили парад Победы 24 июня

В этом году Челябинск останется без парада Победы.
Уральский меридиан вчера в 11:31
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Политика

Путин убежден в поддержке большинством россиян поправок в конституцию

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство граждан РФ поддерживают необходимость внесения в конституцию поправок.
ФАН 12 июня в 06:57
24K
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Общество

В Петербурге с 15 июня снимут часть ограничений

Тренировки в профессиональных спортивных клубах в Санкт-Петербурге и городских спортивных госучреждениях, которые ранее были запрещены из-за пандемии коронавируса, возобновятся с 15 июня, сообщила в субботу пресс-служба Смольного.
ТАСС 13 июня в 06:21
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Происшествия

Главный фермер Кубани погиб при спасении тонущего ребенка

РБК вчера в 17:52
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Общество

В Свердловской области подтверждено еще 254 случая коронавируса

На 14 июня в Свердловской области у 9325 человек выявлен COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:54
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Общество

Опубликована карта выхода регионов России из режима самоизоляции

На специализированном сайте стопкоронавирус.рф опубликовали интерактивную карту выхода регионов России из режима самоизоляции, введённого в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 12 июня в 07:26
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Политика

Путин допустил создание в России контргиперзвукового вооружения

Президент Владимир Путин заявил, что Россия будет иметь средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда такое вооружение создадут другие страны.
RT на русском вчера в 12:40
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Экономика

Оценены траты на защиту Подмосковья от коронавируса

Чтобы защитить Московскую область от коронавируса, пришлось значительно увеличить траты на медицину и социальную поддержку.
Lenta.ru вчера в 20:59
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Общество

Эксперты заявили, что безработица в США может стать вечной

10 июня в Федеральной резервной системе (ФРС) Соединенных Штатов заявили, что падение американского ВВП в 2020 году составит 6,5%, но уже в следующем году он должен восстановиться до 5%. В конце мая эксперты Bloomberg Economics писали, что в Штатах ожидается сильнейший всплеск безработицы со времен Великой депрессии.
RuNews24.ru вчера в 18:25
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Политика

Коронавирус: последние новости 14 июня. Россия выходит из эпидемии с минимальными потерями, в Китае — новая вспышка

Ситуация в России Россия выходит из "коронавирусной" ситуации уверенно и с минимальными потерями.
URA.Ru вчера в 12:00
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец вчера в 09:01
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Здоровье

Названы места с повышенным риском заражения коронавирусом

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) назвал места с повышенным риском заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 13:53
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Общество

Новую выплату получат временные опекуны и волонтеры в Хакасии

Пенсионный фонд выплатит пособия временным опекунам инвалидов, пенсионеров и детей.
Юг Сибири вчера в 22:43
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 06:44
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Общество

Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 21 июня

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 21 июня включительно.
АиФ Иркутск 13 июня в 04:07
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Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru вчера в 13:45
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Наука

Кофе действует как сжигатель жира и помогает похудеть

Evo-rus.com вчера в 09:19
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