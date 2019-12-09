Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоргпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.
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Торгпред объяснил, почему Франция не будет покупать российское вино

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Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
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Суд отменил наказание первому оштрафованному за фейк журналисту

Окружной суд во Владивостоке отменил приговор суда первой инстанции журналисту газеты «Якутск вечерний» Михаилу Романову, оштрафованному в распространении «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверной».
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В Дании отменили конференцию к юбилею НАТО из-за требований США

Датский атлантический совет не будет проводить конференцию, приуроченную к 70-летнему юбилею НАТО, после требований посольства США отменить участие эксперта, критически высказывающегося о политике американского президента Дональда Трампа, сообщается в пресс-релизе организации.
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
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Глава МАГАТЭ назвал сериал «Чернобыль» художественным вымыслом

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Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»

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Главный внештатный специалист департамента по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, что усы и борода увеличивают шансы заразиться ОРВИ и гриппом.
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Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
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Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
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Внутрипартийное голосование прошло 8 декабря. Как отмечает CNN, Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
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На Урале просят продлить арест обвиняемых в убийстве Ксении Каторгиной

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В Москве проверяют тринадцать школ после сообщений о «минировании»

Не менее 13 школ в разных районах Москвы начали проверять правоохранители после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
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Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
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Отец Жанны Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев тратит деньги сына

Отец покойной певицы говорит, что известный телеведущий снял со счета 6-летнего Платона около двух миллионов рублей.
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В новость были внесены изменения (12:53 время мск) — обновлена информация по тексту.
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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что России следует приложить больше усилий для сотрудничества в связи с расследованием убийства гражданина Грузии, совершённого 23 августа 2019 года в Берлине.
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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В России выплатили первые компенсации дольщикам долгостроев

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Настя Каменских кардинально сменила образ

Украинская певица и участница дуэта «Потап и Настя» Анастасия Каменских мастерски удивляет своих фанатов образами.
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Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права

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Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
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