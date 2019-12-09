Экономика
РИА НовостиТоргпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
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Торгпред объяснил, почему Франция не будет покупать российское вино
Политическая Экспертизавчера в 21:27
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