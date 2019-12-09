Экономика
РИА НовостиТоргпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
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Торгпред объяснил, почему Франция не будет покупать российское вино
Политическая Экспертизавчера в 21:27
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Армия и оружие
Российские Су-35 совершили перехват израильских истребителей
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе в Остерсунде
Женская эстафета на этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде завершилась победой сборной Норвегии в составе Каролине Кноттен, Ингрид Тандревольд, Тириль Экхофф и Марты Ульсбю-Ройселан.
Происшествия
В Иркутской области загорелось общежитие педагогического колледжа
В поселке Бохан Иркутской области загорелось здание общежития педагогического колледжа.
Космос
NASA отправит к Луне женские манекены
Цель трехнедельного полета – протестировать надежность противорадиационных жилетов, которые создавались специально для женщин, отправляющихся а Луне, пишет портал Space.com.
Происшествия
На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.
Транспорт
Проезд по МЦД вновь стал платным
С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Политика
Чего стоит ожидать от саммита «нормандской четвёрки» в Париже
Москва ожидает, что во время проведения нормандского саммита в Париже удастся обеспечить понимание безальтернативности выполнения Минских соглашений и не допустить попытки их «размывания».
Происшествия
Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево
В Шереметьево приземлился самолет Sukhoi Superjet с неисправностью бортового оборудования.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Певец из Екатеринбурга, 17-летний Арсений Курчанин, во время своего выступления высыпал перед Полиной Гагариной горсть семечек, сопроводив действие фразой: "Держи, милая, от души".
Происшествия
В Благовещенске школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Общество
Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика
Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
Общество
Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек
Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Технологии
В WhatsApp добавили новую функцию
Разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do добавили для мессенджера новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания о них.
Общество
Взыскание долгов с пенсий россиян могут запретить
Министерством были подготовлены два законопроекта, один из которых предусматривает защиту страховых пенсий от взыскания долгов, а второй устанавливает, что при взыскании долгов с зарплаты должен оставаться прожиточный минимум.
Гаджеты
Самый тонкий 5G-смартфон в мире позирует в полный рост
В своем свежем посте в социальной сети Twitter вице-президент Oppo Брайан Шен (Brian Shen) опубликовал первый видеоролик с участием самого тонкого 5G-смартфона.
Экономика
В 2020 году в Амурской области подорожает газ
Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Футбол
«Ростов» разгромил «Спартак» и вышел на третье место в РПЛ
Гаджеты
В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C
В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Космос
Определен способ полетов на другие планеты
Специалисты Европейского космического агентства определили, что гибернация или спячка может быть подходящим способом осуществления долговременных пилотируемых экспедиций на другие планеты.
Политика
МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Происшествия
Извержение вулкана произошло в Новой Зеландии, есть пропавшие
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает телеканал TVNZ.
Экономика
Товарооборот США и КНР с начала года уменьшился на 15,2%
Поставки товаров и услуг из Поднебесной в США за указанный период уменьшились на 12,5%, до 383,5 миллиарда долларов, тогда как американцы поставили в Китай товаров только на 110,9 миллиарда долларов, что на 23,3% меньше, чем в январе-ноябре прошлого года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко продлились более пяти часов
Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые проходили 7 декабря в Сочи, длились пять с половиной часов.
Общество
Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на молодой помощнице
Известный юморист Евгений Петросян женился на молодой любовнице. @bruhunova Так, СМИ сообщили, что 74-летний артист и его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова узаконили свои отношения в начале декабря.