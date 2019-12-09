Экономика
РИА НовостиТоргпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино
"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
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Торгпред объяснил, почему Франция не будет покупать российское вино
Политическая Экспертизавчера в 21:27
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Общество
Роскачество утвердило первые нацстандарты «зеленой» продукции
Роскачество совместно с научными и отраслевыми объединениями разработало национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации.
Политика
Порошенко на Майдане закидали яйцами
Видео как на сегодняшнем митинге оппозиции в центре Киева экс-президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами появилось в YouTube, об этом сообщает «Лента.ру».
Происшествия
Самолет с неисправным оборудованием экстренно сел в Шереметьево
Направлявшийся из Челябинска в Москву самолет приземлился в аэропорту Шереметьево утром в понедельник с неисправным бортовым оборудованием.
Энергетика
«Болгарский поток» готов принимать газ из «Турецкого потока» с 1 января
Болгарская сторона готова обеспечить с начала года транзитные поставки газа в Грецию и Северную Македонию из трубопровода "Турецкий поток".
Экономика
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке
Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок.
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Единоборства
Алистар Оверим назвал преждевременной остановку боя
Экс-претендент на чемпионский титул UFC в тяжелом весе, Алистар Оверим, за четыре секунды до конца матча проигравший нокаутом Жаирзиньо Розенструйку, считает преждевременной остановку боя, который он уверенно выигрывал по очкам.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
Спорт
В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта
В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Происшествия
Мексиканский посол попался на краже книги о Казанове в Аргентине
Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро попытался вынести из книжного магазина биографию Джакомо Казановы.
Политика
Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»
Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Здоровье
Сахалинцы могут задать вопросы врачам в Instagram
В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало в полтора раза больше
ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
Политика
FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров
Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Происшествия
В Новой Зеландии произошло извержение вулкана
Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Происшествия
В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери
Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Происшествия
Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде
Политика
Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»
Беловежское соглашение – самое страшное преступление в истории России, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Шоу-бизнес
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью
34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
Энергетика
Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
Общество
Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика
Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
Общество
Представительница ЮАР стала «Мисс Вселенной»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Общество
Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют
Жители Северного Кавказа реже всех в России имеют вредные привычки, в первую очередь, пристрастие к алкоголю и курению.
Происшествия
Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора
Армия и оружие
Военные России и Турции проинспектировали трассу в Сирии
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы
Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору рыбных консервов.
Космос
Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона
Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.