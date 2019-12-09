Экономика

РИА НовостиРИА НовостиТоргпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за 9 месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", - сказал собеседник агентства.
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Торгпред рассказал, почему французы не будут покупать российское вино

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Роскачество утвердило первые нацстандарты «зеленой» продукции

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Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке

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Коммерсантъ вчера в 17:57
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REGNUM вчера в 05:12
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
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Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

В России заметно сократилось число компаний, не намеренных повышать зарплаты сотрудникам, свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом поиска персонала «Работа.ру».
РБК вчера в 22:01
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В России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

РИА Новости 00:48
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В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта

В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
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Мексиканский посол попался на краже книги о Казанове в Аргентине

Посол Мексики в Аргентине Оскар Рикардо Валеро попытался вынести из книжного магазина биографию Джакомо Казановы.
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Москва займет твердую позицию на саммите «нормандской четверки»

Российская сторона придерживается жесткой позиции перед встречей "нормандской четверки", которая должна пройти в Париже 9 декабря, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:51
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В ходе дискуссии сахалинцы смогут задать вопрос по поводу диагностики, лечения или любой другой темы в рамках компетенции врача.
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ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции.
РБК вчера в 23:00
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FT: КНР через три года откажется от сделанных за рубежом компьютеров

Власти КНР отдали распоряжение через три года полностью отказаться от использования в общественных организациях и государственных учреждениях компьютерной техники и программного обеспечения, которые были созданы за рубежом, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.
Аргументы и Факты 00:25
Происшествия

В Новой Зеландии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
Коммерсантъ вчера в 23:11
Происшествия

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Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах смерти мальчика, страдавшего ДЦП, и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
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Задержан подозреваемый в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

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Жириновский обвинил Ельцина и Кравчука в «самом страшном преступлении»

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Газета.Ru вчера в 07:33
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34-летняя Агния Кузнецова впервые стала матерью Кроме того, Агния поделилась первым снимком наследника, сделанным в больничной палате.
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Энергетика

Новак спрогнозировал стабильные цены на топливо в России

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что к октябрю 2019 года топливный рынок страны стабилизировался, а рост цен на топливо гораздо ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4%.
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Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
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Названы регионы России, где меньше всего курят и пьют

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Глава Тамбовской области прокомментировал смерть вице-губернатора

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Военные России и Турции проинспектировали трассу в Сирии

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Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественные рыбные консервы

Специалисты Роспотребнадзора поделились советами по выбору рыбных консервов.
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Межзвездные нейтралы затормозили и подогрели солнечный ветер за орбитой Плутона

Астрономы подтвердили замедление и нагрев потока солнечного ветра за пределами орбиты Плутона, которые связаны с захватом межзвездных нейтралов.
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